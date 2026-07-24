Cote d'Ivoire: 5e édition du Congrès de santé publique - L'INSP ouvre les débats sur les liens entre environnement et santé

« Nos environnements et notre santé ». Tel est le thème retenu pour la 5e édition du Congrès de santé publique de Côte d'Ivoire, organisée par l'Institut national de santé publique (Insp), en collaboration avec plusieurs institutions nationales et internationales, du 22 au 24 juillet 2026.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, s'est tenue le jeudi 23 juillet 2026 dans les locaux de l'Insp.

Cette rencontre scientifique de référence a réuni près de 250 participants issus du monde de la recherche, des administrations publiques, des professions de santé, des organisations nationales et internationales, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Face aux défis croissants liés aux changements climatiques, à la pollution, à l'urbanisation rapide et à l'émergence de nouvelles menaces sanitaires, cette édition met un accent particulier sur l'approche « Une seule santé » (One Health), qui promeut une vision intégrée des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes.

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Le congrès se veut ainsi un cadre d'échanges et de réflexion sur les réponses à apporter afin de préserver durablement la santé des populations.

Le directeur général de l'Insp, le professeur William Yavo, a indiqué que l'organisation de ce congrès s'inscrit dans une vision de promotion et de valorisation des connaissances scientifiques au service de la santé des populations. « Ce congrès constitue un cadre privilégié d'échanges entre les chercheurs, les décideurs, les professionnels de santé, les universitaires ainsi que l'ensemble des acteurs engagés dans le développement sanitaire. Il favorise le partage d'expériences, la diffusion des résultats de la recherche et le renforcement de la collaboration scientifique », a-t-il souligné.

Le directeur exécutif du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la Cedeao, Dr Mamadou Diarrassouba, a, pour sa part, estimé que le thème de cette édition est « à la fois actuel, exigeant et fédérateur ». « Il s'inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable et nous rappelle les défis sanitaires, climatiques, économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il a indiqué que ce congrès permettra notamment de partager les données, d'harmoniser les approches, de planifier ensemble la prévention et la riposte, ainsi que d'agir sur les causes profondes des crises sanitaires.

Dr Mamadou Diarrassouba a réaffirmé le soutien et l'engagement de la Cedeao aux côtés des États membres pour relever les défis sanitaires dans l'espace communautaire.

Durant trois jours, les participants prendront part à un riche programme scientifique comprenant des conférences, des tables rondes, des communications orales, des présentations de posters, des ateliers de formation, des masterclass et des échanges de haut niveau. Ces travaux devront déboucher sur des recommandations et le partage de solutions innovantes pour améliorer durablement la santé publique.

Le ministre Pierre Dimba a rappelé que ce congrès est désormais reconnu comme un cadre de réflexion, de partage d'expériences et de valorisation de la recherche en santé publique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. « La recherche en santé publique occupe une place stratégique. Elle constitue un levier indispensable pour mieux comprendre les défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés, orienter efficacement les politiques publiques et développer des interventions adaptées aux réalités de notre pays et de la sous-région », a-t-il déclaré.

Le ministre s'est également dit convaincu de la qualité des communications scientifiques qui seront présentées tout au long du congrès. Selon lui, ces échanges renforceront la collaboration scientifique, favoriseront l'innovation et contribueront au développement de la santé publique.

À travers cette initiative, l'Insp réaffirme son engagement à promouvoir la recherche, l'innovation et le dialogue scientifique au service du renforcement des politiques de santé publique en Côte d'Ivoire.