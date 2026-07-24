Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-égyptienne - Adama Dosso salue la qualité exceptionnelle des relations entre les deux pays

À l'occasion de la célébration de la fête nationale égyptienne à Abidjan, la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont réaffirmé leur ambition de renforcer un partenariat stratégique au service du développement du continent.

La République arabe d'Égypte a célébré, le jeudi 23 juillet 2026, à la résidence de son ambassadeur à Abidjan-Riviera 4, le 74e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952. Cette cérémonie, présidée par l'ambassadeur d'Égypte, S.E.M. Sherif Magdy Rashad Seif, en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a été l'occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté de consolider leur coopération politique, économique et diplomatique.

Devant le nonce apostolique, des ambassadeurs, des représentants de l'Etat, des diplomates, des chefs d'entreprise et de nombreux invités, le diplomate égyptien a salué une relation fondée sur une vision commune de la transformation socio-économique de l'Afrique. « Les deux pays sont unis par une volonté commune de transformation socio-économique du continent africain et portent ensemble l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a-t-il déclaré.

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Sur le plan économique, S.E.M. Sherif Magdy Rashad Seif s'est félicité de la progression des échanges commerciaux, qui ont atteint 460 millions d'euros, faisant de l'Égypte l'un des dix premiers exportateurs vers la Côte d'Ivoire. Agriculture, énergie, infrastructures et grands projets constituent les principaux axes de cette coopération. « Le partenariat entre Le Caire et Abidjan illustre parfaitement le potentiel de la coopération Sud-Sud », a-t-il souligné, avant de relever le renforcement des consultations politiques entre les deux pays autour des questions de paix et de sécurité en Afrique et au Moyen-Orient.

Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, le ministre délégué Adama Dosso a rappelé que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, établies le 7 décembre 1973, se sont considérablement renforcées sous l'impulsion des Présidents Alassane Ouattara et Abdel Fattah al-Sissi.

Il a mis en avant les récentes avancées de cette coopération, notamment la signature de plusieurs accords dans les domaines de la bonne gouvernance, des ressources animales et halieutiques, ainsi que l'entrée en vigueur, depuis le 4 juillet 2026, de l'accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service.

Tout en saluant la contribution des entreprises égyptiennes dans les secteurs du Btp, de l'énergie, des télécommunications, du commerce et des services en Côte d'Ivoire, Adama Dosso a lancé un appel aux opérateurs économiques du pays des Pharaons. « J'invite les milieux d'affaires et les investisseurs égyptiens à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre du Plan national de développement 2026-2030, en contribuant au financement des projets structurants prioritaires », a-t-il indiqué.

Les deux pays ont, enfin, réaffirmé leur convergence de vues sur les grands enjeux internationaux ainsi que leur volonté de poursuivre le renforcement de leur coopération au sein des organisations régionales et internationales.

La prochaine tenue à Abidjan de la quatrième session des consultations politiques ivoiro-égyptiennes devrait ouvrir une nouvelle étape dans ce partenariat stratégique.