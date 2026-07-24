Cote d'Ivoire: Assistance sociale à Abobo - L'Ong Espérance pour tous redonne espoir à 25 veuves

L'Ong Espérance pour tous, présidée par Yao Mireille, a posé un important acte de solidarité le vendredi 24 juillet 2026, à Abobo-Anonkoua 3. À travers une vaste opération d'assistance, l'organisation a apporté un soutien à 25 veuves en situation de précarité économique ainsi qu'à 10 élèves, dont cinq admis en classe de sixième et cinq élèves du primaire. Les bénéficiaires ont reçu des appuis adaptés à leurs besoins.

Les veuves se sont vu remettre des kits alimentaires composés notamment de riz, d'huile, de gombo, de sel et d'autres denrées de première nécessité. Dix poulets vivants ont également été distribués aux ménages afin de renforcer cette aide. Un geste qui a suscité émotion et reconnaissance parmi les bénéficiaires.

Dans le domaine de l'éducation, l'Ong a pris en charge les frais des cours de vacances des dix élèves à l'école privée Notre Dame de l'Incarnation (Ndi), dirigée par Abasson Anicet, également vice-président de l'organisation. Cette initiative vise à encourager les nouveaux collégiens à bien préparer leur entrée en sixième tout en motivant les élèves du primaire à poursuivre leurs efforts scolaires.

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Pour Yao Mireille, cette action traduit la volonté de rester aux côtés des personnes vulnérables. « Notre disponibilité envers les plus démunis est guidée par Dieu, Maître des temps et des circonstances. Nous voulons partager l'espérance et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous », a-t-elle expliqué.

La présidente de l'Ong a indiqué que son engagement est porté par l'amour de Dieu, la compassion, le sens du partage et la volonté d'apporter de l'espérance aux personnes en difficulté.

Organisée sur le site de l'Ong à Abobo-Anonkoua 3, à proximité de l'école Ndi, la cérémonie a été bénie par le Père Blankou. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à Yao Mireille pour cette marque de générosité et ont formulé des prières pour sa santé, sa longévité et la prospérité de ses oeuvres.

Créée officiellement le 15 juillet 2026, l'Ong Espérance pour tous multiplie déjà les initiatives sociales en faveur des populations vulnérables, illustrant sa volonté de faire de la solidarité un engagement concret au service des communautés.