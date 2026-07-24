Cote d'Ivoire: Rencontre des générations - L'Odec-CI appelle à une alliance entre les aînés et les jeunes pour consolider l'unité de l'Église

L'Organisation pour les Droits des Églises et des Chrétiens de Côte d'Ivoire (Odec-CI) a organisé, le jeudi 23 juillet 2026 à Cocody, une conférence placée sous le thème : « Rencontre des générations ». Cette rencontre a réuni des responsables d'Églises, des leaders religieux ainsi que de nombreux jeunes dans le but de favoriser le dialogue entre les générations, de renforcer l'unité de l'Église et d'assurer une transmission équilibrée des valeurs chrétiennes.

S'inspirant de plusieurs passages bibliques, notamment Psaume 145:4, Malachie 4:5-6 et Luc 1:16-17, les participants ont échangé sur le rôle des pères spirituels dans la transmission de l'héritage chrétien, la réconciliation entre les générations et la préparation d'une relève capable de faire face aux enjeux contemporains.

Prenant la parole, le président exécutif de l'Odec-CI, Marcel Kouamenan, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans une volonté de rapprocher les différentes générations de responsables religieux. Selon lui, le thème choisi met en lumière la nécessité d'un véritable dialogue intergénérationnel. « Notre ambition est de réconcilier les coeurs des pères avec ceux des fils, et réciproquement », a-t-il souligné.

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Il a expliqué qu'après plusieurs années de concertation avec les fondateurs et responsables de diverses confessions chrétiennes, notamment évangéliques, pentecôtistes, méthodistes, baptistes et des Assemblées de Dieu, une dynamique d'unité est désormais en marche. Pour lui, l'enjeu actuel consiste non seulement à rassembler les aînés, mais également à intégrer pleinement la jeunesse afin de construire une collaboration durable entre les générations.

Marcel Kouamenan a par ailleurs fait part des préoccupations de nombreux responsables religieux face à la prolifération de ministères créés sans véritable encadrement. Selon lui, certaines dérives contribuent à fragiliser l'image de l'Église. Il a ainsi appelé à un retour aux fondamentaux de la mission pastorale, centrée sur la prédication de l'Évangile, la promotion de la paix, la solidarité et le service des personnes les plus vulnérables, loin des controverses et de la quête du sensationnel.

Invité d'honneur de cette rencontre, le révérend Paul Marc Goulet, responsable principal de l'Église internationale de Las Vegas, aux États-Unis, et conseiller spécial de l'Odec-CI, a exhorté les chrétiens ivoiriens à dépasser les divergences doctrinales pour oeuvrer ensemble au développement de la société.

S'appuyant sur l'expérience de son ministère à Las Vegas, il a affirmé qu'une Église unie est capable d'exercer une influence positive et durable sur une nation, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des médias, du sport et de la gouvernance.

« Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour accompagner. Lorsque les Églises avancent ensemble, elles peuvent transformer leurs communautés et devenir un puissant moteur de développement pour la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, invitant les fidèles à répondre pleinement à leur vocation.

De son côté, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur l'importance de préparer efficacement la relève. Il a rappelé que les responsables religieux ont la responsabilité de transmettre l'héritage spirituel aux générations futures tout en les guidant dans l'exercice de leurs futures responsabilités. Il a également encouragé les jeunes à demeurer fermes dans leur foi malgré les nombreux défis moraux et spirituels auxquels la société est confrontée.

À l'issue de la conférence, l'Odec-CI a procédé au lancement officiel de son site internet, un outil destiné à mieux faire connaître ses actions et sa vision. L'organisation a également annoncé l'ouverture des adhésions afin de renforcer sa base et de développer ses activités.

Elle a enfin révélé la tenue, au cours du quatrième trimestre 2026, du « Grand Rassemblement de l'Odec-CI », un événement qui réunira des responsables religieux ainsi que des partenaires issus des secteurs juridique, bancaire, fiscal, des assurances et de la promotion immobilière.