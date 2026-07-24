Journaliste et cofondateur du journal satirique Gbich!, Illary Simplice signe un roman qui renouvelle le thriller populaire ivoirien.

Après avoir captivé ses lecteurs sur Facebook, Illary Simplice donne une nouvelle dimension à son personnage fétiche avec «Arthur Ora, le Sniper-Bibi la Diva de Facebook» paru le 11 juillet chez Pokou Éditions. Ce premier volume marque le début d'une saga qui plonge le lecteur au coeur d'une Côte d'Ivoire contemporaine où se croisent réseaux sociaux, ambition, pouvoir, séduction et secrets inavoués.

Avec Arthur Ora, un séducteur stratège évoluant dans l'Abidjan d'aujourd'hui, Illary Simplice pose les bases d'une série appelée à s'inscrire durablement dans le paysage littéraire national.

Le surnom de « Sniper » ne renvoie pas ici à une arme, mais à une méthode. Arthur Ora est un fin stratège qui observe, analyse et prépare minutieusement chacune de ses conquêtes. Lorsque Sophia Adi, connue sur Facebook sous le pseudonyme de Bibi la Diva, attire son attention, il pense maîtriser une nouvelle opération de séduction. Mais la jeune femme, indépendante et méfiante après une relation douloureuse, bouleverse tous ses plans.

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Au fil de cette confrontation sentimentale, le roman dépasse rapidement la simple histoire d'amour. L'auteur dévoile progressivement les multiples facettes d'Arthur Ora.

Derrière les costumes élégants, les voitures de luxe et l'assurance du dandy se cache un homme marqué par une enfance modeste, des années de précarité à Agboville puis à Yopougon, et un parcours bâti grâce à son intelligence, son sens de l'observation et des rencontres déterminantes.

La fortune du héros repose cependant sur des alliances dont le prix reste élevé. Des personnages comme Odile Sassé ou Djolia Sassé rappellent que les succès d'Arthur Ora s'accompagnent de dettes morales et de zones d'ombre qui nourriront les prochains épisodes.

Grand admirateur des célèbres romans SAS de Gérard de Villiers, Illary Simplice revendique cette filiation tout en s'en éloignant. Son héros n'est pas une simple transposition ivoirienne de Malko Linge. Arthur Ora évolue dans les réalités sociales d'Abidjan, avec son langage, ses quartiers, ses codes et son humour.

Journaliste, scénariste et dessinateur satirique, l'auteur imprime à son récit un style vivant, visuel et rythmé, porté par une forte oralité ivoirienne. Initialement publiées par épisodes sur Facebook à partir de septembre 2019, les aventures d'Arthur Ora conservent le souffle du feuilleton, multipliant rebondissements et fins de chapitre haletantes.

Déjà, plusieurs suites sont annoncées, notamment «La Dette de Djolia», «Le Piège de Koumassi», «La Fille du Président» et «Arnaque à la Nigériane».

Avec cette première publication, Illary Simplice pose ainsi les fondations d'une saga populaire qui pourrait durablement enrichir la littérature ivoirienne contemporaine.