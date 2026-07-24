Cote d'Ivoire: Musique - César Anot signe un retour remarqué avec Superstition (Amoui)

La scène musicale ivoirienne retrouve l'une de ses figures emblématiques. Plus de trente ans après son départ pour l'Europe, César Anot, ancien bassiste et membre fondateur du groupe Woya, revient avec « Superstition (Amoui) », un single disponible depuis le 13 mai 2026 sur les principales plateformes de téléchargement légal.

Avec cette adaptation du classique Superstition de Stevie Wonder, l'artiste propose une version résolument africaine, portée par les sonorités de l'afrobeat. Un exercice de réinterprétation qui met en valeur son sens du groove et son immense expérience acquise auprès des plus grands noms de la musique internationale.

Ce nouveau titre succède à « Mama Blao », paru en 2025 et extrait de son album Acacia. Cette chanson, dédiée à sa mère disparue en 2024, avait ému de nombreux mélomanes par son intensité et son caractère profondément personnel.

Révélé à Abidjan au sein du groupe Djafrapolo de Koumassi avant de connaître la célébrité avec Woya, César Anot fait partie des pionniers qui ont marqué la scène musicale ivoirienne à la fin des années 1980. Après la dislocation du groupe, il s'installe en Europe où il bâtit une carrière internationale exceptionnelle.

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Virtuose de la guitare basse, auteur, compositeur, chanteur et arrangeur, il est aujourd'hui considéré comme l'un des bassistes africains les plus talentueux de sa génération.

Son parcours l'a conduit à collaborer avec des artistes de renommée mondiale tels que Tony Allen, le maître incontesté du groove Afro-beat, avec qui il a entretenu une longue complicité artistique, mais aussi Macy Gray, Damon Albarn, Martin Solveig, Souad Massi, Mory Kanté, Cheick Tidiane Seck, Keziah Jones, Yannick Noah ou encore le légendaire pianiste de jazz Hank Jones (album Sarala, Polygram 1995).

Depuis plus de vingt ans, César Anot est également le bassiste, choriste, arrangeur et directeur artistique du célèbre groupe corse I Muvrini, avec lequel il a contribué au succès des albums Alma et Umani, tous deux récompensés par des disques d'or.

À travers Superstition (Amoui), l'artiste démontre une nouvelle fois sa capacité à faire dialoguer les musiques du monde avec les rythmes africains. Ce retour en solo confirme le talent d'un musicien ivoirien dont la carrière continue de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur les plus grandes scènes internationales.