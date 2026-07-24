Sénégal: Extension du TER à Thiès - L'État, l'AFD et l'Union européenne signent un mémorandum d'entente

Le projet d'extension du Train Express Régional (TER) jusqu'à Thiès entre dans une nouvelle phase.

Le ministère des Transports terrestres et aériens, la Société nationale de gestion du patrimoine du TER (SEN-TER SA), l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE) ont signé, vendredi 24 juillet, un mémorandum d'entente (MoU) portant sur le financement des études d'avant-projet.

Présidée par le ministre des Transports terrestres et aériens, la cérémonie s'inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises de faire du transport ferroviaire un levier majeur de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Le financement, d'un montant de 10 millions d'euros, mobilisé par l'AFD et l'Union européenne, servira à réaliser les études techniques, économiques, sociales et environnementales nécessaires à la préparation de cette extension. Ces travaux permettront de définir les conditions de réalisation du projet avant le lancement des futures phases d'exécution.

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À terme, le prolongement du TER jusqu'à Thiès devrait améliorer la mobilité des populations, renforcer les échanges entre Dakar et l'intérieur du pays et soutenir le développement des pôles économiques traversés. Le projet ambitionne également de promouvoir un mode de transport plus durable, tout en contribuant à une meilleure intégration territoriale.

À travers cet accord, l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement en faveur de la modernisation du réseau ferroviaire national et du développement d'infrastructures de transport performantes, résilientes et adaptées aux ambitions de transformation économique du pays.