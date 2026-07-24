Sénégal: Éducation - Top Seye désignée Ambassadrice de l'Éducation national par le ministère de tutelle

Femme d'affaires, Administratrice au sein du quotidien national Le Soleil et présidente de l'Association La Main de l'Espoir et du Coeur (AMEC), Top Seye a été désignée Ambassadrice de l'Éducation national par le ministère de l'Éducation nationale. Une distinction qui vient saluer plusieurs années d'engagement en faveur de l'éducation, de la solidarité et de l'accompagnement des enfants les plus vulnérables.

Aux côtés de personnalités de premier plan telles que la Première Dame Marie Khone Faye, l'ancienne Première ministre Aminata Touré, l'ancienne ministre de la Santé et de l'Action sociale Eva Marie Coll Seck ou encore Aminata Niane, Top Seye rejoint le réseau des Ambassadrices de l'Éducation national, mis en place pour promouvoir la réussite scolaire, encourager le mentorat et renforcer l'accès des jeunes filles aux filières d'avenir, notamment les Sciences, les Technologies, l'Ingénierie et les Mathématiques (STIM).

La nouvelle ambassadrice confie avoir accueilli cette nomination avec « une immense émotion », mêlée à « un profond sentiment de gratitude et de responsabilité ». « Cette nomination est un grand honneur, mais surtout un engagement supplémentaire envers une cause qui me tient particulièrement à coeur. J'y vois une marque de confiance qui m'encourage à poursuivre, avec encore plus de détermination, les actions que je mène depuis plusieurs années en faveur de l'éducation et de la solidarité », déclare-t-elle.

Pour Top Seye, cette distinction dépasse le simple cadre honorifique. Elle y voit à la fois une reconnaissance du travail accompli et un appel à renforcer son action sur le terrain. « Elle représente avant tout une reconnaissance, mais également une invitation à aller encore plus loin. Elle renforce ma conviction que chaque citoyen peut contribuer positivement au développement de son pays », explique-t-elle, soulignant que cette nomination constitue également une motivation supplémentaire pour développer les initiatives de l'AMEC en faveur d'une éducation de qualité pour tous.

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L'expérience du management au service de l'éducation

Si elle refuse de spéculer sur les raisons qui ont conduit le ministère à porter son choix sur sa personne, Top Seye estime que la régularité de son engagement a certainement pesé dans la balance. « Je ne peux pas parler à la place du ministère, mais je pense que cette nomination est liée à la constance de mon engagement sur le terrain.

Depuis plusieurs années, à travers l'AMEC, nous soutenons des élèves par des distributions de fournitures scolaires, des actions de solidarité et des initiatives en faveur de l'inclusion sociale », souligne-t-elle. Elle considère par ailleurs comme « un immense privilège » de servir aux côtés de femmes ayant marqué la vie publique sénégalaise, une responsabilité qui, selon elle, l'oblige à poursuivre cet engagement « avec humilité ». Au-delà de son engagement associatif, Top Seye entend également mettre à profit les compétences acquises au cours de plus de vingt ans de carrière professionnelle, notamment au sein du quotidien national Le Soleil.

Cette expérience lui a permis de développer des aptitudes en management, en communication, en mobilisation des partenaires et en gestion d'équipes, autant d'atouts qu'elle juge essentiels pour réussir sa mission d'ambassadrice. « Mon parcours professionnel m'a appris la rigueur, l'écoute et la recherche permanente de résultats. Ces qualités seront précieuses pour fédérer les acteurs autour des enjeux éducatifs, créer des synergies et porter efficacement les initiatives qui contribueront à améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes », affirme-t-elle.

« L'éducation est le socle du développement »

Pour la Femme d'affaires , faire de l'éducation une priorité s'est imposé comme une évidence. « Je suis convaincue que l'éducation est le socle du développement durable. Donner à un enfant les moyens d'apprendre, c'est lui offrir des perspectives d'avenir et lui permettre de devenir un acteur du changement dans sa communauté », insiste-t-elle.

À travers cette nouvelle responsabilité, elle ambitionne de contribuer à réduire les inégalités d'accès à l'école, à encourager la réussite scolaire et à mobiliser davantage de citoyens, d'entreprises et d'institutions autour de cette cause. Enfin, elle lance un appel à tous ceux qui souhaitent s'investir dans le secteur éducatif.

« Chacun peut agir à son niveau. L'engagement ne se mesure pas uniquement aux moyens financiers, mais aussi au temps, aux compétences, à l'écoute et à la volonté de faire la différence. L'éducation est une responsabilité collective. Ensemble, nous pouvons offrir à chaque enfant les meilleures chances de réussir et contribuer à bâtir un Sénégal plus juste, plus solidaire et plus prospère. »