Sénégal: Fortes pluies attendues ce week-end - L'ANACIM place plusieurs régions sous surveillance

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un important épisode pluvio-orageux qui devrait concerner une grande partie du Sénégal entre le samedi 25 et le dimanche 26 juillet.

Selon le bulletin spécial publié par l'agence, les premières cellules orageuses sont attendues samedi après-midi dans les régions de l'Est avant de progresser, au cours de la nuit et dans la matinée de dimanche, vers le Sud, le Centre et le Nord du pays. Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick devraient notamment être concernées.

L'ANACIM prévoit des pluies modérées à localement fortes, avec des cumuls plus importants dans le Sud-Est, notamment à Kédougou, Tambacounda et Kolda, mais aussi dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine ainsi que dans le Sud-Ouest.

Face aux risques d'inondations, de ruissellements et de réduction de la visibilité, l'agence météorologique recommande aux populations de rester vigilantes. Les automobilistes, les pêcheurs, les agriculteurs ainsi que les habitants des zones exposées sont invités à suivre les consignes de sécurité et à se tenir informés de l'évolution de la situation météorologique.