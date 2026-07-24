Sénégal: Médias - Décès du journaliste Idrissa Fall, ancien Red chef du service Francophone de VOA

Le journaliste sénégalais, Idrissa Fall, ancien rédacteur en chef du service Francophone de la Voix de l'Amérique (VOA) est décédé vendredi.

Ainsi, rédacteur en chef du service Francophone de la Voix de l'Amérique, Idrissa Fall est recruté en 1992 depuis la France où il habitait. Il a travaillé à la VOA pendant presque 30 ans. Plus connu comme Idriss Fall, il a couvert de nombreuses crises, conflits et guerres sur le continent africain.

« Ses reportages lui ont valu deux grands prix en journalisme. Le prix « David Burke Distinguished Journalism Awards » récompense le courage, l'intégrité et l'originalité, il est rarement décerné par le conseil d'administration de la VOA », lit-on sur sa biographie publiée sur le site de la VOA.

En 2013, rappelle la même source, Idriss Fall a couvert les combats entre milices musulmanes et chrétiennes en République centrafricaine, où il a échappé de justesse à la mort à Bangui. Il a été sauvé par des soldats français après avoir été attaqué par une foule de jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2012, il a été le premier reporter étranger à entrer à Gao dans le nord du Mali sous contrôle des islamistes extrémistes du Mujao, le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest. En 1996, il a également été le premier journaliste à entrer dans les zones contrôlées par les rebelles dans l'est de l'ancien Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo.

Idrissa Fall a aussi couvert les guerres civiles au Congo-Brazzaville et au Gabon, toutes les crises et coups d'État au Niger, les rébellions en Côte d'Ivoire et la chute du président Laurent Gbagbo, les rébellions au Burundi et le génocide de 1994 au Rwanda.