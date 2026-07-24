Sénégal: Arabie saoudite - Idrissa Gana Guèye en route vers Al Diriyah

24 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Une nouvelle page s'ouvre pour Idrissa Gana Guèye. Selon les informations de Foot Mercato, l'international sénégalais est tout proche de s'engager avec Al Diriyah, récent promu dans le championnat saoudien malgré l'intérêt du Havre de Demba Bâ.

Les deux parties se sont entendues sur un contrat d'une saison, assorti d'une option pour une année supplémentaire. La signature devrait intervenir dans les prochains jours.

À 36 ans, le champion d'Afrique 2022 s'apprête à découvrir un nouveau championnat après une riche carrière en Europe. Formé à Diambars, Idrissa Gana Guèye s'est révélé au LOSC avant de porter les couleurs d'Aston Villa, d'Everton et du Paris Saint-Germain. Revenu à Everton en 2022, il s'est imposé comme l'un des cadres des Toffees grâce à son volume de jeu, sa récupération et son expérience.

Ce probable transfert en Arabie saoudite marque une nouvelle étape dans la carrière de l'un des milieux de terrain sénégalais les plus accomplis de sa génération.

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