Sénégal: Sciences spatiales - Le Président Bassirou Diomaye Faye mise sur la jeunesse et l'innovation

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République l'astronaute français Thomas Pesquet, en visite d'amitié au Sénégal du 20 au 24 juillet 2026. Cette audience est venue clôturer un séjour marqué par des rencontres avec les acteurs du secteur spatial et la jeunesse sénégalaise, dans un contexte où le pays affiche de fortes ambitions en matière de sciences, de technologie et d'innovation.

Figure emblématique de l'exploration spatiale européenne, Thomas Pesquet est membre du Corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il a effectué deux missions de longue durée à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont une en qualité de commandant en 2021. Son parcours fait aujourd'hui de lui l'un des principaux ambassadeurs des sciences auprès des jeunes générations.

Au cours de son séjour au Sénégal, l'astronaute s'est rendu à l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), où il a échangé avec les responsables et les équipes engagées dans le développement du programme spatial national. Cette visite lui a permis de découvrir les projets en cours ainsi que les ambitions du Sénégal dans des domaines tels que l'observation de la Terre, les technologies satellitaires, la recherche scientifique et la formation des compétences nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Thomas Pesquet a également rencontré des centaines de jeunes au Théâtre national Daniel Sorano, lors d'une conférence consacrée aux sciences spatiales. Face à un public composé principalement d'élèves, d'étudiants et de passionnés de sciences, il a partagé son expérience des missions spatiales, évoqué les exigences du métier d'astronaute et encouragé les jeunes Africains à croire en leurs capacités dans les domaines scientifiques et technologiques.

En recevant l'astronaute français, le chef de l'État a réaffirmé la place centrale accordée à la science, à la technologie et à l'innovation dans la transformation économique du Sénégal. Selon la Présidence de la République, ces échanges traduisent une conviction portée par Bassirou Diomaye Faye : le développement scientifique constitue un levier essentiel de souveraineté et de prospérité, conformément aux objectifs de la Vision Sénégal 2050 et du New Deal technologique.

Cette rencontre intervient alors que le Sénégal accélère la structuration de son écosystème spatial à travers l'ASES, créée pour coordonner les initiatives nationales dans ce domaine stratégique. L'agence travaille notamment au renforcement des capacités scientifiques, au développement de partenariats internationaux et à l'utilisation des technologies spatiales au service de secteurs clés tels que l'agriculture, l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la sécurité ou encore la prévention des catastrophes.

La visite de Thomas Pesquet apparaît ainsi comme un symbole fort du rapprochement entre le Sénégal et les acteurs internationaux du secteur spatial. Au-delà de sa dimension diplomatique, elle illustre la volonté des autorités de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes et d'inscrire durablement le pays dans les grandes dynamiques mondiales de l'innovation.

À travers cette rencontre, les autorités sénégalaises réaffirment une ambition claire : offrir à la jeunesse les moyens de participer aux grandes avancées scientifiques de demain. Comme l'a souligné la Présidence de la République, « Le Sénégal croit en sa jeunesse. Et sa jeunesse a le droit de viser les étoiles. »