Sénégal: Violences numériques - Le pays se dote d'un plan d'actions national de protection des enfants en ligne

24 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Ahmed Tidiane Ndome

Le Sénégal se dote d'un Plan d'actions national de protection des enfants en ligne (PAPEL) afin de lutter contre les violences et abus dont les enfants sont victimes dans l'espace numérique. L'annonce a été faite par le ministère des Télécommunications et du Numérique à travers une note publiée vendredi.

Le ministère des Télécommunications et du Numérique a mis en place le Plan d'actions national de protection des enfants en ligne (PAPEL) afin de lutter contre les violences et abus dont les enfants sont victimes dans l'espace numérique. L'objectif est de mieux les protéger contre les risques liés aux usages numériques tout en favorisant un environnement digital inclusif et sécurisé pour tous.

Selon le communiqué du ministère, le plan constitue un engagement national pour protéger les enfants contre les violences numériques ;

Prévenir le cyberharcèlement ; lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Mais aussi, promouvoir un usage responsable du numérique et renforcer les capacités des familles, enseignants et professionnels.

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Le PAPEL s'articule autour de neuf axes complémentaires destinés à assurer une action coordonnée à tous les niveaux. Pour une mise en oeuvre concrète, il prévoit notamment la création d'un réseau de points focaux sur l'ensemble du territoire, la mise en place d'un système de veille et de signalement rapide, l'intégration de l'éducation au numérique dans les établissements scolaires ainsi que l'organisation de campagnes de sensibilisation en langues nationales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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