Angola: Les dirigeants parlementaires de la CPLP plaident pour le renforcement de la démocratie

Luanda — Les présidents des parlements et les représentants des États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont plaidé ce vendredi à Luanda pour le renforcement de la gouvernance démocratique, de la confiance institutionnelle et de la coopération parlementaire, piliers essentiels à la résilience institutionnelle de la Communauté.

Cette position a été exprimée à l'unanimité lors des interventions politiques de la 15e session intérimaire de l'Assemblée parlementaire de la CPLP (AP-CPLP), consacrée au thème « Gouvernance démocratique, sécurité et intégrité : renforcer la résilience institutionnelle au sein de la CPLP ».

À l'ouverture des travaux, présidée par la présidente du Parlement mozambicain, Margarida Adamugi Tapala, le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, a déclaré que le monde traverse une période de grande incertitude, marquée par des transformations sociales rapides et des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

De même, selon Adão de Almeida, cette période est caractérisée par des inégalités sociales, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la montée de la désinformation.

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Le parlementaire angolais a souligné que la véritable force des nations réside dans leur capacité à bâtir des institutions solides et des citoyens résilients, un principe qui, a-t-il insisté, s'applique également aux organisations internationales.

Il a affirmé que, face aux tensions géopolitiques actuelles, il est essentiel de privilégier le dialogue, la diplomatie et le respect du droit international, soulignant que « les défis mondiaux exigent davantage de ponts que de murs, et davantage de coopération que de compétition ».

Évoquant la CPLP, il a affirmé que l'organisation devait réaffirmer que ses États membres sont unis non seulement par la langue portugaise, mais aussi par des objectifs communs de développement et de coopération.

Adão de Almeida a également souligné que la paix et la stabilité constituent le fondement indispensable à la consolidation de la gouvernance démocratique, de la sécurité et de l'intégrité institutionnelle, rappelant l'expérience de l'Angola, qui a traversé 27 années de conflit armé suivies d'un processus de réconciliation nationale ayant garanti plus de deux décennies de paix.

Le responsable a aussi rappelé la tenue à Luanda du 3e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, placé sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international », soutenant que les États et les parlements doivent maintenir un engagement durable en faveur de la paix, du dialogue et du multilatéralisme.

À cette occasion, il a appelé la Guinée-Bissau à trouver, dans les meilleurs délais, une voie vers la stabilité politique, le renforcement de l'État de droit et des institutions démocratiques, ainsi qu'un retour à la normalité constitutionnelle.

Présidente de l'Assemblée du Cap-Vert

De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Janira Hopffer Almada, a soutenu que l'ouverture de la CPLP vers des pays situés hors de son aire géographique traditionnelle devait être considérée comme une démarche stratégique, compte tenu de l'interdépendance croissante entre les États.

Elle a souligné que l'Assemblée parlementaire de la CPLP favorise le dialogue et la coopération entre les parlements sur des questions telles que la mobilité, l'égalité des sexes, la participation politique des femmes, le changement climatique, la protection de l'environnement, le développement économique et social, le renforcement de l'État démocratique et la coopération législative.

Malgré les progrès accomplis, Janira Hopffer Almada a jugé que la communauté devait se renouveler sans cesse pour relever les nouveaux défis posés par l'évolution du contexte international.

Parlement de Guinée équatoriale

Parallèlement, le chef de la délégation parlementaire de Guinée équatoriale, Francisco Aboliu, a appelé les États membres qui organiseront les élections législatives et présidentielles à défendre les valeurs démocratiques, l'État de droit et les droits fondamentaux, plaidant pour la levée des obstacles à la bonne gouvernance et pour le renforcement de la résilience institutionnelle.

Il a également encouragé les parlements de la communauté à mettre en oeuvre les recommandations approuvées lors des réunions de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue officielle portugaise (AP-CPLP), afin de consolider les principes de démocratie, de sécurité et d'intégrité.

Parlement du Mozambique

Représentant le Mozambique, le président du groupe national auprès de l'AP-CPLP, Feliz Felino Silva, a plaidé pour l'approfondissement des échanges d'expériences législatives, le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de l'éthique publique et la lutte contre la corruption.

Il a en outre souligné la nécessité d'accroître la participation des femmes et des jeunes aux processus de prise de décision, notant que des démocraties plus inclusives sont également plus fortes et plus résilientes.

Il a réaffirmé l'engagement du Mozambique à poursuivre sa collaboration avec les autres parlements de la communauté afin de renforcer les institutions démocratiques et d'approfondir la coopération parlementaire lusophone.

Intervention du président du Parlement portugais

De son côté, le président de l'Assemblée de la République du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, a placé la confiance au coeur de la construction de la communauté lusophone, affirmant qu'elle doit exister entre les États, les citoyens et les institutions.

Il a soutenu que les parlements jouent un rôle essentiel dans la stabilité des systèmes démocratiques grâce à leurs fonctions législatives, de contrôle et de débat pluraliste, ajoutant que des institutions crédibles réduisent les conflits sociaux et renforcent la participation démocratique.

Enfin, il a fait valoir que les institutions doivent s'adapter en permanence aux nouvelles exigences de la société, en répondant de manière novatrice aux besoins de la population afin de préserver la confiance des citoyens et de renforcer la résilience démocratique du CPLP.