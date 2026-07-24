Angola: Effondrement d'une mine artisanale - Deux soeurs perdent la vie à Chinjenje

Chinjenje — Deux soeurs, âgées de 11 et 23 ans, ont été ensevelies vivantes cette semaine dans une mine d'or artisanale située dans la municipalité de Chinjenje, dans la province de Huambo, à la suite d'un éboulement sur les rives de la rivière Mulundo.

Selon un communiqué du Service de protection civile et des pompiers reçu par l'ANGOP ce vendredi, l'accident s'est produit mercredi vers 18 heures dans le village de Belém (secteur de Canassi), alors que les victimes effectuaient des travaux d'extraction minière artisanale.

Au cours de ces activités, un éboulement a eu lieu, ensevelissant les deux soeurs et provoquant leur mort par asphyxie ; leurs corps ont ensuite été récupérés par des habitants de la localité.

Le Service de protection civile et des pompiers indique que les autorités compétentes travaillent à éclaircir les circonstances de l'accident et à déterminer les causes de l'effondrement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce communiqué, le service exhorte la population à éviter les pratiques mettant en péril la vie humaine, en particulier dans les zones où sont réalisés des travaux d'excavation et d'extraction minière artisanale.

Cet organisme lié au ministère de l'Intérieur insiste sur la nécessité de respecter strictement les règles de sécurité au travail afin de prévenir les accidents lors d'activités impliquant des travaux de terrassement.

Il s'agit du deuxième cas de ce type survenu dans une mine d'or artisanale de la province de Huambo ; le premier a eu lieu en mars dernier dans la municipalité de Cuima, coûtant la vie à une personne âgée de 48 ans.

À l'échelle nationale, l'effondrement le plus meurtrier dans une mine d'or artisanale s'est produit en mai dernier dans la localité de Canacassala (municipalité de Nambuangongo, province de Bengo), causant la mort de 29 personnes.