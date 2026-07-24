Afrique: L'économie bleue du continent pourrait générer 650 milliards de dollars d'ici 2063

Luanda — L'économie bleue de l'Afrique pourrait atteindre une valeur de 650 milliards de dollars d'ici 2063, a déclaré vendredi, à Luanda, le directeur régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Matthias Naab.

Intervenant lors des échanges de la Semaine africaine de l'économie bleue (ABEW 2026) à Luanda, Matthias Naab a affirmé que cette croissance serait portée par le potentiel du continent, en tirant parti de ses 39 zones économiques exclusives ainsi que de ses mers, fleuves et lacs, à générer des revenus substantiels.

Le responsable a souligné que l'Afrique compte 38 pays côtiers, représentant 64 % de sa superficie, disposant du potentiel pour créer 49 millions d'emplois et, ce faisant, soutenir indirectement environ 78 millions de personnes, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

Selon le directeur régional, la stratégie intègre l'entrée en vigueur de la Charte africaine de l'économie bleue et du Traité sur la haute mer.

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Pour le responsable du PNUD, des projets menés dans des zones telles que Benguela (Angola), la Namibie et l'Afrique du Sud démontrent comment les principes de l'économie bleue peuvent s'appliquer à un programme couvrant 6 800 km de littoral partagé entre les États côtiers africains.

Matthias Naab a mis en avant trois priorités clés : l'intégration des infrastructures écosystémiques, la comblement du déficit de financement et l'autonomisation des femmes, qui animent 60 % du marché de la pêche.

L'Agenda 2063 est le plan stratégique quinquennal de l'Union africaine visant à faire du continent une puissance mondiale pacifique et prospère. Il s'articule autour de sept aspirations fondamentales de développement inclusif, d'intégration régionale et de la bonne gouvernance.

Cet événement, placé sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », a pour objectif de passer de la stratégie à des actions concrètes.