Angola: Camacupa prévoit la vaccination de quatre mille têtes de bovins

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Camacupa — Le service vétérinaire s'apprête à vacciner, au cours de quinze jours, 4000 têtes de bovins contre diverses maladies, dans la municipalité de Camacupa, province de Bié.

C'est ce qu'a annoncé ce vendredi, la chef du Département des services vétérinaires, Berta Teresa, au début de cette campagne qui vise à garantir la santé animale et la sécurité alimentaire.

Selon la chef, il y a plus de quatre mille doses de vaccins contre la pleuropneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire bovine et le charbon symptomatique.

Berta Teresa a rassuré que la mise en place effective des conditions humaines et techniques pour la réussite de la campagne.

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Elle a précisé que la campagne vise à réduire la mortalité animale, à garantir la consommation de viande saine et, par conséquent, à préserver le patrimoine des éleveurs.

L'administrateur municipal adjoint, Augusto Sachilulo, a salué cette initiative, ajoutant que la vaccination régulière est nécessaire pour maintenir le bétail en bonne santé et renforcer l'élevage dans la région.

À son tour, Artur Lisboa, propriétaire de la ferme Lisboa et l'un des éleveurs de bovins dans la commune de Cuanza, s'est montré très satisfait de cette initiative et a appelé les éleveurs à collaborer avec les institutions concernées afin d'atteindre les objectifs fixés.

Dans la même optique, environ 3000 têtes de bovins ont été vaccinées au cours de ce mois de juillet dans la municipalité de Chinguar. BAN/PLB/DF/LUZ

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