Algérie: Accueil du 2ème groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger pour passer leurs vacances d'été

JIJEL — Un deuxième groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, comprenant environ 100 enfants bénéficiaires du programme des camps d'été organisé par le ministère de la Jeunesse, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et la Grande mosquée de Paris est arrivée vendredi soir à l'aéroport Ferhat-Abbas de Jijel.

Ce deuxième groupe d'enfants de la communauté nationale résidant à l'étranger compte près de 100 enfants (filles et garçons), répartis en deux groupes, le premier, composé de 56 enfants, passe ses vacances au Centre de vacances et de loisirs de Bordj Blida, à El Aouana (Jijel), Le second groupe se rendra dans la wilaya voisine de Béjaïa, a précisé le directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Jijel, Amine Meziane Cherif, dans une déclaration à l'APS.

Cette initiative, supervisée par le ministère de la Jeunesse, s'inscrit "dans le cadre des objectifs visant à consolider les liens entre les enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger et leur patrie, en leur permettant de passer leurs vacances d'été en Algérie et en renforçant la communication entre les jeunes du pays et ceux de la communauté établie à l'étranger", a indiqué le même responsable.

Il a ajouté qu'un programme d'animation varié, alliant les volets éducatif, touristique et récréatif, a été élaboré au profit des enfants vacanciers et ce, en coordination avec plusieurs secteurs.

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Pour rappel, la wilaya de Jijel avait accueilli le premier groupe d'enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger le 11 juillet dernier.