Algérie: Le défunt moudjahid et ancien diplomate Salah Benkobbi inhumé au cimetière de Sidi Yahia à Alger

ALGER — Le moudjahid et ancien diplomate, Salah Benkobbi, décédé à l'âge de 93 ans, a été inhumé vendredi au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence de représentants du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, d'anciens ambassadeurs, ainsi que de la famille du défunt.

Le défunt moudjahid était parmi les principaux fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), où il a contribué à l'organisation de la grève historique des étudiants du 19 mai 1956 qui a constitué un tournant majeur dans le parcours de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Après le recouvrement de la souveraineté nationale, le défunt compte à son actif une carrière diplomatique riche, durant laquelle il a occupé les fonctions d'ambassadeur dans plusieurs pays notamment en Libye, en Mauritanie, à Malte et au Soudan, où il a défendu les différentes causes nationales au sein des fora régionaux et internationaux.

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En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Abdelmalek Tacherift, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les chouhada et les vertueux et de prêter aux siens patience et réconfort.