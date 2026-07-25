Afrique: Les Algériens remportent le quatrième stop

GABORONE (Botswana) — La sélection algérienne masculine des moins de 21 ans a remporté le quatrième stop de la Ligue des nations FIBA 3x3 des moins de 23 ans, disputé à Gaborone (Botswana), en s'imposant en finale devant Madagascar (14-11), tandis que la sélection féminine a terminé à la deuxième place après sa défaite en finale face au même adversaire (14-9).

Chez les garçons, les Algériens ont réalisé un parcours parfait. Ils ont d'abord dominé le Botswana sur le score sans appel de 21 à 9, avant de venir à bout de l'Angola (17-12) pour décrocher leur qualification à la finale. Opposés à Madagascar dans le match décisif, ils ont confirmé leur excellente dynamique en s'imposant 14 à 11, décrochant ainsi leur premier succès dans cette étape de la compétition.

Du côté des filles, la sélection algérienne a également atteint la finale après deux victoires en phase de groupes face au Botswana (12-9) et à l'Angola (19-16). En finale, les Algériennes se sont toutefois inclinées devant Madagascar sur le score de 14 à 9, terminant le quatrième stop à la deuxième place.

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Cette performance intervient après un début de tournoi marqué par deux deuxièmes places consécutives lors des premier et deuxième stops, où les sélections algériennes masculine et féminine s'étaient inclinées en finale.

Les deux équipes n'avaient, en revanche, pas réussi à atteindre la finale du troisième stop.

La Ligue des nations FIBA 3x3 U23 réunit six sélections africaines : l'Algérie, l'Angola, le Botswana, l'Egypte, Madagascar et la Zambie, qui s'affrontent lors de sept stops dans les catégories masculine et féminine.

Chaque stop est disputé sous la forme d'un mini-tournoi permettant aux équipes d'engranger des points en vue du classement général de la conférence.

Organisée par la FIBA, cette compétition constitue une plateforme de développement pour les jeunes sélections nationales, avec pour objectif de favoriser leur progression sur la scène internationale, tout en leur permettant de récolter des points au classement mondial FIBA 3x3 en prévision des prochaines échéances continentales et mondiales.

Pour l'Algérie, cette participation s'inscrit dans la stratégie de la Fédération algérienne de basketball (FABB) visant à renforcer la compétitivité du basket 3x3 national et à développer cette discipline olympique auprès des jeunes catégories.