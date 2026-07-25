Algérie: Moncef Ben Bara réalise les minima 'B' pour les Mondiaux-2027

24 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le nageur algérien Moncef Ben Bara a signé une belle performance à l'Open de France d'été de natation, disputé à Canet-en-Roussillon, en remportant l'épreuve du 200 m dos avec un chrono de 2:01.82, un temps qui lui permet de réaliser les minima "B" qualificatifs pour les Championnats du monde de natation 2027, a annoncé la Fédération algérienne de natation (FAN).

Grâce à cette victoire, le nageur algérien franchit une étape importante dans sa progression sur la scène internationale, confirmant son statut de l'un des espoirs de la natation algérienne dans les épreuves de dos.

La Fédération algérienne de natation a salué cette performance, félicitant Moncef Ben Bara pour ce résultat et lui souhaitant "davantage de succès et de distinction lors des prochaines échéances internationales".

Les prochains Championnats du monde de natation se dérouleront à Budapest (Hongrie) du 26 juin au 18 juillet 2027, avec les compétitions de natation en bassin programmées du 10 au 18 juillet, et réuniront plus de 2.500 athlètes issus de plus de 200 pays. Cette édition constituera également une étape majeure dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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