Algérie: Accueil du deuxième groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a procédé, vendredi, à l'accueil du deuxième groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger participant aux camps d'été, et ce, à travers les aéroports d'Alger, d'Oran et de Jijel, indique un communiqué du ministère.

Cette opération intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur l'affectation d'un quota de 2.000 enfants de la communauté nationale établie à l'étranger pour bénéficier des camps d'été ", en coordination entre le Secrétariat d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, et la Grande Mosquée de Paris, précise la même source.

Le programme des camps d'été destiné à cette catégorie comprend 3 sessions, au cours desquelles 16 vols sont programmés pour assurer le transport des participants. Huit (8) centres d'accueil et de regroupement ont également été mobilisés dans 7 wilayas.

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Quelque 2.000 enfants bénéficieront d'un " programme pédagogique intégré à dimension culturelle, touristique et récréative, comprenant des ateliers et des activités à caractère artistique et créatif, ainsi que des programmes favorisant les rencontres et les échanges culturels".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "l'attachement de l'Etat à renforcer les liens des enfants de la communauté nationale avec leur patrie et à consolider leur appartenance nationale, en leur permettant de passer des vacances d'été riches en activités éducatives, culturelles et récréatives, tout en découvrant les richesses civilisationnelles, historiques et touristiques de l'Algérie.

Par ailleurs, le programme des camps d'été pour l'année 2026 bénéficiera à un total de 37.000 enfants et adolescents à l'échelle nationale. Les différents programmes estivaux organisés par le ministère de la Jeunesse ciblent près d'un demi-million de jeunes à travers les différentes wilayas du pays, ajoute le communiqué.