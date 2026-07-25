Algérie: Le moudjahid et ancien diplomate Salah Benkobbi n'est plus

24 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le moudjahid et ancien diplomate, Salah Benkobbi, est décédé à l'âge de 93 ans, a-t-on appris, vendredi, auprès de ses proches.

Le défunt sera inhumé après la prière d'El-Asr au cimetière de Sidi Yahia (Alger).

Le défunt moudjahid était parmi les principaux fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), où il a contribué à l'organisation de la grève historique des étudiants du 19 mai 1956 qui a constitué un tournant majeur dans le parcours de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Après le recouvrement de la souveraineté nationale, le défunt compte à son actif une carrière diplomatique riche, durant laquelle il a occupé notamment les fonctions d'ambassadeur, sans oublier ses positions en faveur des différentes causes nationales au sein des fora régionaux et internationaux.

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