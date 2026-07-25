Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 juillet 2026

revue de presse

Tunisie : Une vague de chaleur cause 900 incendies en 72 heures

Au moins 900 incendies se sont déclarés en Tunisie en l’espace de 72 heures, alors que le pays est en proie à une intense vague de chaleur.

La plupart des incendies recensés entre le 20 et le 22 juillet ont été maîtrisés. Les pompiers luttent toujours contre deux incendies majeurs, dont l’un dans la région nord-ouest de Sakiet Sidi Youssef.

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Mardi, les températures oscillaient entre 40 °C et 49 °C selon les régions, dépassant les moyennes saisonnières de 8 à 14 degrés, selon l’Institut national de météorologie. [Source Africanews]

Mali : Six accusés condamnés pour complot contre l’Etat

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Bamako a condamné, vendredi 24 juillet, les six accusés poursuivis dans l’affaire de complot contre le gouvernement malien.

Quatre d’entre eux ont écopé de 15 ans de réclusion criminelle, tandis que les deux autres ont été condamnés à sept ans de prison, au terme d’un procès qui s’est déroulé pendant dix jours.

L’ancien directeur général de la Sécurité d’État, le colonel-major Kassoum Goïta, l’adjudant Abdoulaye Ballo, l’opérateur économique Sandi Ahmed Saloum et Issa Samaké, dit « Djoss », ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs et de complot contre le gouvernement. Ils ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. [Source Apanews]

Porto-Novo s’apprête à vibrer au rythme des masques : Deux jours de traditions, de mystère et de fête

Les 25 et 26 juillet 2026, la capitale béninoise accueillera une nouvelle édition du Festival des Masques. Pendant deux jours, Porto-Novo devient le théâtre d’un dialogue entre les patrimoines du Bénin et les cultures du monde, autour de l’une des expressions les plus fascinantes de l’identité africaine.

À Porto-Novo, les préparatifs touchent à leur fin. Dans les couvents, les ateliers d’artisans et les quartiers historiques, l’effervescence est palpable. Les costumes sont ajustés, les tambours accordés, les itinéraires des processions finalisés.

La ville accueille l’un des rendez-vous culturels majeurs de son calendrier : le Festival des Masques 2026, prévu les 25 et 26 juillet. Ce festival est devenu, au fil des éditions, une vitrine du patrimoine immatériel béninois et un espace de dialogue entre les traditions d’Afrique et d’ailleurs. [Source Afrik.com]

Rwanda : Paul Kagame construit une puissance d’influence en Afrique

Diplomatie agile, armée projetable, intelligence économique et stratégie de réputation : Kigali s’impose comme une puissance d’influence, malgré des ressources limitées.

Comment un État enclavé de 13 millions d’habitants, doté d’un produit intérieur brut de moins de 15 milliards de dollars, est-il parvenu à peser davantage sur les équilibres africains que plusieurs puissances historiques du continent ?

Le rapport publié par l’Institut français des relations internationales (Ifri) apporte une réponse éclairante : le Rwanda a substitué à la puissance traditionnelle une stratégie d’influence fondée sur la diplomatie, la sécurité et l’intelligence économique. L’émergence de Kigali intervient alors que plusieurs acteurs majeurs – Afrique du Sud, Nigeria, Égypte ou Algérie – connaissent un relatif repli diplomatique, absorbés par leurs défis internes. Paul Kagame a saisi cette fenêtre stratégique pour positionner son pays comme un partenaire fiable des grandes puissances et des institutions internationales. [Source Les Depeches de Brazzaville]

Le président de l’Union africaine appelle l’Afrique à bâtir des systèmes de santé durables "en faveur d’une solidarité sanitaire africaine"

Lors de la 20e session extraordinaire de la Conférence de l’Union Africaine (UA) sur la la santé les mardi 21 et mercredi 22 juillet à Accra, le président de l’organisation a appelé l’Afrique a renforcer son système de santé.

La capitale ghanéenne Accra a accueilli les mardi 21 et mercredi 22 juillet la 20e session extraordinaire de la Conférence de l’Union Africaine (UA) sur la la santé. Durant celle-ci, le président en exercice de l’Union africaine (UA) et président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a appelé les nations africaines à renforcer leurs systèmes sanitaires.

Dans un communiqué publié jeudi 23 juillet, la présidence burundaise explique que le président a "lancé un appel en faveur d’une solidarité sanitaire africaine". "Selon lui, l’Afrique doit bâtir un système de santé capable de répondre à ses propres besoins, de produire localement les solutions adaptées à ses défis et de passer d’une logique de réaction à une culture de l’anticipation.", indique le communiqué. [Source Africa Radio]

Visa suspendu, entrée interdite : Le Canada isole la RDC face à la résurgence d’Ebola

Le Canada a franchi un nouveau palier dans sa politique de confinement sanitaire en resserrant unilatéralement ses restrictions de voyage à l’encontre de la République démocratique du Congo.

Un mois après avoir imposé des mesures temporaires visant trois pays africains, dont la RDC, le gouvernement d’Ottawa a décidé, le 19 juillet, de bannir purement et simplement l’entrée sur son territoire à tout ressortissant étranger ayant séjourné dans le pays au cours des vingt et un jours précédant son arrivée.

Cette décision, présentée comme une réponse à « l’épidémie persistante de la maladie à virus Ebola », marque une escalade dans l’approche sécuritaire des frontières adoptée par les autorités canadiennes. [Source Africapresse]

Sénégal : Le président Bassirou Diomaye Faye doit dévoiler le nom de son nouveau parti

Nouvelle étape ce samedi 25 juillet 2026 pour les partisans de Bassirou Diomaye Faye. La coalition « Diomaye Président » doit officiellement laisser la place à un nouveau parti, annoncé le vendredi 3 juillet 2026, dont le nom sera dévoilé lors d’une Assemblée générale constitutive.

Le chef de l’État devrait en prendre la présidence. Cette naissance intervient dans un contexte de départs remarqués, tant au sein des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) qu'à l'Alliance pour la République (APR). [Source RFI]

Six médinas des Comores inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco, une reconnaissance qui devrait favoriser leur préservation

Ces six médinas, dont quatre se trouvent sur l’île de Grande Comore et deux sur celle de Ndzouani, sont les premiers sites des Comores à rejoindre la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, qui compte plus de 1 200 biens culturels et naturels.

Six médinas séculaires des Comores, témoignages de l’architecture swahilie et des anciens sultanats de l’archipel de l’océan Indien, ont été inscrites, samedi 25 juillet, au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Ces cités-Etats ont été construites pour certaines dès le XIIe siècle le long des routes commerciales de l’océan Indien. Les médinas comprennent des murailles de défense, des palais, des mosquées et des places publiques, intégrées à un réseau de ruelles étroites. [Source Le Monde Afrique]

Gabon : Les avocats d’Alain Claude Bilie By Nze dénoncent une détention fondée sur un ancien litige

Détenu depuis le 15 avril, l’ancien Premier ministre gabonais et principal opposant Alain Claude Bilie By Nze totalise plus de 100 jours d’incarcération. Ses avocats estiment que les poursuites engagées contre lui reposent sur un différend financier remontant à 2008 et dénoncent une procédure irrégulière.

Les avocats d’Alain Claude Bilie By Nze affirment que leur client est détenu depuis plus de trois mois dans le cadre d’une affaire liée à un litige privé ancien. Dans un communiqué, ils soutiennent que ce différend, portant sur environ 7 600 euros et datant de 2008, a été utilisé pour justifier son arrestation. Selon le parti Ensemble pour le Gabon, l’ancien chef du gouvernement est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance.

Alain Claude Bilie By Nze avait occupé les fonctions de Premier ministre avant la prise de pouvoir du général Brice Oligui Nguema lors du coup d’État d’août 2023. Il s’était ensuite présenté à l’élection présidentielle remportée par ce dernier, sans parvenir à inverser le résultat. [Source LSI Africa]

Le gardien cap-verdien Vozinha, héros du Mondial, rejoint le championnat chilien

Le gardien cap-verdien Vozinha, l'un des héros du dernier Mondial de football, va s'engager avec Colo Colo, a annoncé vendredi le président du club chilien.

"Vozinha va devenir un joueur de Colo Colo, il viendra au Chili dans les prochains jours, il passera les examens de rigueur et sera ensuite présenté, ici, au Stade Monumental", s'est félicité Anibal Mosa devant des journalistes, avant un match de championnat national.

Vozinha a été l'une des principales attractions de la Coupe du monde, avec des performances héroïques du haut de ses 40 ans, notamment en groupes contre l'Espagne (0-0), victorieuse de la compétition. [Source TRT Afrika]