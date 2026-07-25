Soudan: Ministre des AE - dès le début de la guerre, la diplomatie a pris conscience de l'ampleur du complot et a constitué la première ligne de défense

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé que la diplomatie Soudanaise avait constitué la première ligne de défense pour faire face aux complots des ennemis du pays, qui ont utilisé la milice rebelle de soutien rapide comme instrument d'exécution.

Il a souligné que la diplomatie Soudanaise avait estimé dès le début de la guerre que ce qui se passait constituait un complot de très grande envergure contre le pays.

Lors d'un dialogue conjoint avec l'Agence Soudanaise de Presse et la Télévision Nationale, il a indiqué que le Président du Conseil de Souveraineté, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, avait désigné dès le début de la guerre un envoyé spécial du Président, en la personne de l'ambassadeur Dafalla Al-Haj Ali, et 'un certain nombre de diplomates, pour expliquer la réalité de la guerre aux différents pays, en particulier ceux de la région, en soulignant que ces efforts diplomatiques ont donné des résultats positifs pour convaincre le monde de la véritable version des faits de la guerre.

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Il a salué les efforts incessants de la diplomatie soudanaise et sa réussite à changer le discours et les nombreux récits diffusés par la milice, qui invoquait des prétextes fallacieux tels que l'instauration de la démocratie, le renversement de l'État des 56 et d'autres motifs pour déclencher la guerre, soulignant que l'argumentation de la diplomatie soudanaise était claire, ce qui a contribué à démolir ces hypothèses à l'aide de preuves.

Il a affirmé que les premières déclarations du chef de la milice aux médias, selon lesquelles ils assiégeaient Al-Burhan et qu'il devait se rendre ou être tué, constituaient la meilleure preuve de la réalité de cette guerre, en précisant que tous les indices confirmaient qu'il s'agissait d'un coup d'État soutenu par une campagne médiatique massive et des moyens financiers considérables.

Il a exprimé son regret de voir certains fils du pays devenir le bras politique de cette milice pour mettre en oeuvre ce complot, affirmant que cela avait rendu encore plus difficile la lutte contre cette guerre de grande envergure.