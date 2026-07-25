Soudan: Ministre des AE - La politique étrangère du pays repose sur le bon voisinage, la non-ingérence et l'ouverture à tous

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé que la politique étrangère du Soudan repose sur les cercles de son appartenance arabe, africains et islamiques, ainsi que sur l'ouverture au monde, de manière à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité et à consolider le principe de bon voisinage et à préserver et défendre les intérêts du peuple Soudanais.

Lors d'un dialogue conjoint avec l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) , la Radio et la Télévision, le ministre a dit que l'un des principes fondamentaux de la diplomatie soudanaise est la non-ingérence dans les affaires des autres, en soulignant que le Soudan va en avant avec confiance pour la réalisation de ses objectifs et que sa politique étrangère repose sur l'ouverture à tous, à condition qu'il n'y ait pas d'ingérence dans ses affaires intérieures.

Il a ajouté que le Soudan agit avec les initiatives régionales et internationales avec un réalisme qui préserve ses intérêts et les droits de son peuple, soulignant que « celui qui s'est tenu au côté de la milice ne peut pas être un médiateur ».

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Le Ministre des Affaires Etrangères a adressé un message à tous, dans lequel il a dit : « Ceux qui ne se dépêchent pas de saisir leur chance avec nous, l'avion de la Renaissance Soudanaise décollera. »

Il a ajouté : « Nous avons des partenariats avec des organisations régionales et internationales, et avec des pays frères avec lesquels nous avons des plans de reconstruction ; nous effectuons des visites à cet effet pour réactiver les accords relatifs à la reconstruction et au développement. » en soulignant que le Soudan avait trouvé une grande réponse à cet égard.

Il a indiqué que la politique étrangère est le reflet de la politique intérieure et qu'elle progresse avec confiance vers la mise en oeuvre des plans de reconstruction en partenariat avec les pays amis et les partenaires.

Il a souligné que l'axe de la sécurité constitue le pilier principal de cette politique, dans le cadre d'un système d'action gouvernementale qui évolue dans deux directions parallèles ; le premier consistant à soutenir les forces armées et les forces d'appui pour remporter la victoire, et le second à fournir des services aux citoyens et à soutenir les efforts de relèvement, afin de garantir la création des conditions propices au retour volontaire, tout en soulignant que le pouvoir exécutif déploie des efforts considérables pour réaliser ces objectifs.