Soudan: Président du CST - « Nous expulsions la milice rebelle de soutien rapide »

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a fait la prière du vendredi à la mosquée Al-Hadraab, dans la région de Shambat, Khartoum Nord.

Dans son discours prononcé après la prière, Al-Burhan a rendu hommage aux âmes des martyrs vertueux de la patrie qui ont versé leur sang pur pour la gloire et la préservation de la dignité du pays.

Le président du Conseil de souveraineté a salué les positions des habitants région de Chambat, leur résilience et leur soutien sincère aux forces armées, tout en rendant hommage au rôle historique et reconnu de cette région de diffusion du savoir et de la connaissance, d'instauration les valeurs de solidarité, de secours aux nécessiteux et de souci des musulmans.

Son Excellence s'est engagé à expulser la milice rebelle de soutien rapide et à garantir que cette expérience cruelle ne se répète pas, affirmant que ni la milice rebelle ni ceux qui l'ont soutenue et appuyée n'auront plus leur place à l'avenir, soulignant que la justice pour le sang du peuple et la restauration de ses droits constituent un devoir qui ne sera pas négligé.

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Le président du Conseil de souveraineté a affirmé que le peuple soudanais est le véritable pilier et le fondement solide du pays et de la préservation de ses institutions nationales.

Al-Burhan a appelé à la nécessité de la solidarité et de l'union entre toutes les composantes de la société pour surmonter les défis actuels et faire face avec fermeté aux menaces extérieures qui visent l'unité, la souveraineté et la stabilité du pays.