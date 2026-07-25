Congo-Kinshasa: Des arnaqueurs proposent des offres internet à bas prix pour vider les comptes Mobile Money

La prudence est plus que jamais de mise sur internet. Depuis plusieurs jours, de nombreux consommateurs congolais signalent des cas d'arnaques en ligne ayant conduit au vol de leurs données personnelles et à la disparition de l'argent stocké sur leurs comptes Mobile Money. En cause : de fausses offres de connexion internet diffusées massivement sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook.

Des abonnements Starlink proposés à des prix irréalistes

La nouvelle méthode utilisée par les cyberescrocs consiste à attirer les internautes avec des promotions particulièrement séduisantes. Parmi les offres les plus répandues figurent des abonnements à la connexion satellite Starlink affichés à des tarifs jusqu'à cinq fois inférieurs aux prix habituels du marché.

Pour bénéficier de ces prétendues réductions, les utilisateurs sont invités à cliquer sur des liens publiés dans des groupes ou sur des pages sociales. Ces liens renvoient généralement vers des plateformes frauduleuses conçues pour collecter les informations personnelles et financières des victimes.

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Une fois les données sensibles renseignées, les escrocs peuvent accéder aux portefeuilles numériques des utilisateurs et effectuer des retraits ou des transferts non autorisés.

Un habitant de Bukavu perd plus de 65 dollars

Mister Paffs, résident de Bukavu, raconte avoir été victime de ce stratagème après avoir découvert une offre sur son fil d'actualité.

Séduit par la promesse d'une connexion Starlink illimitée pendant un mois pour seulement 7 dollars américains, proposée sous le nom d'une maison de télécommunication locale, il décide de suivre le lien partagé.

« L'offre semblait crédible et très avantageuse », explique-t-il.

Sans se méfier, il renseigne ses identifiants et son mot de passe liés à son portefeuille numérique. Quelques instants plus tard, son compte est vidé de plus de 65 dollars américains, alors que le service promis n'a jamais été fourni.

Pendant que les fraudeurs encaissaient leur butin, la victime se retrouvait sans recours immédiat face à cette perte financière.

Une menace qui touche plusieurs internautes congolais

Le cas de Mister Paffs est loin d'être isolé. Plusieurs incidents similaires ont été rapportés à travers la République démocratique du Congo, illustrant une recrudescence des escroqueries numériques basées sur l'usurpation d'identité et les fausses promotions.

Les spécialistes du numérique appellent les citoyens à adopter davantage de vigilance face aux offres qui paraissent trop avantageuses pour être vraies.

Pour Arsène Tungali, spécialiste des politiques publiques et de la gouvernance de l'internet, les internautes doivent redoubler de prudence lorsqu'ils sont confrontés à des offres anonymes ou à des promotions exceptionnelles.

Selon lui, ce qui semble facile ou extrêmement rentable sur internet dissimule souvent un piège destiné à soutirer de l'argent ou des informations confidentielles aux utilisateurs.

Ce que prévoit la loi congolaise

La législation congolaise encadre sévèrement ce type de pratiques. Le Code du numérique de la République démocratique du Congo prévoit des sanctions contre toute personne qui obtient de l'argent ou des biens en ligne au moyen de manoeuvres frauduleuses, de faux noms ou de fausses offres.

Les auteurs de ces infractions s'exposent notamment à une peine allant d'un à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende comprise entre 10 et 50 millions de francs congolais.

Comment se protéger ?

Face à la multiplication de ces escroqueries, les experts recommandent de :

Vérifier l'authenticité des offres auprès des opérateurs officiels ;

Éviter de cliquer sur des liens provenant de sources inconnues ;

Ne jamais communiquer ses mots de passe ou codes de validation ;

Contrôler l'adresse web avant d'effectuer un paiement ;

Signaler immédiatement toute tentative de fraude aux autorités compétentes et à son opérateur Mobile Money.

Dans un contexte de forte expansion des services numériques en RDC, la sensibilisation des utilisateurs demeure l'un des meilleurs moyens de lutter contre les cybercriminels qui exploitent l'ignorance, la confiance et la recherche de bonnes affaires pour dépouiller leurs victimes.