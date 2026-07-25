Congo-Kinshasa: Zando, le grand marché de Kinshasa fait peau neuve

Toutes les avenues donnant accès au grand marché de Kinshasa, appelé "Zando" sont désormais dégagées et bénéficient d'une véritable cure de propreté. Un reporter de Radio Okapi l'a constaté vendredi 24 juillet 2026. Les agents de l'Hôtel de ville, visibles sur place, nettoient et réaménagent les abords immédiats du marché.

Les alentours du Marché central de Kinshasa ont changé de visage grâce à plusieurs travaux effectués sur le lieu: curage des caniveaux, dégagement des collecteurs, évacuation des déchets accumulés, réfection de la voirie sur plusieurs avenues stratégiques (telles que Bokassa, Rwakadingi, Du Marais, Du Marché, de l'École, Plateau, Kasa-Vubu et Bolingo).

En plus de ce grand nettoyage, des étals et marchés pirates, qui obstruaient trottoirs et chaussées, ont été démantelés.

Rencontré sur place, un agent de la Brigade de salubrité de l'Hotel de ville, a fait savoir que cette politique « zéro tolérance » vise à: rétablir l'ordre urbain, garantir la fluidité de la circulation préparer les conditions nécessaires à la réouverture officielle du site principal.

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Malgré les efforts récents de curage et de modernisation des voiries, le défi de la pérennisation de la propreté demeure.

Les autorités doivent encore relever la difficulté de modifier durablement les habitudes de gestion des déchets et d'empêcher la réapparition spontanée d'occupations informelles aux abords de ce pôle commercial névralgique.