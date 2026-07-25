Congo-Kinshasa: Vaccin contre Ebola - Judith Suminwa rassure la population de l'Ituri

Les recherches se poursuivent afin de mettre au point un traitement spécifique et un vaccin contre Ebola dans les prochains mois, assuré vendredi 24 juillet 2026 la Première ministre Judith Suminwa lors de sa mission d'évaluation de la riposte en Ituri. Cette visite est destinée à rassurer les équipes de santé, qui ont évoqué plusieurs défis, notamment le manque de matériel, l'absence de laboratoire mobile dans certaines zones ainsi que le retard dans le paiement des primes.

La Première ministre confirme que le Gouvernement congolais et ses partenaires intensifient les efforts pour éradiquer rapidement l'épidémie d'Ebola:

"Nous travaillons avec nos partenaires qui sont ici présents pour pouvoir éradiquer rapidement cette maladie. Nous regardons ça de très près. Nous avons, nous, en tant que Gouvernement, débloqué les fonds pour pouvoir déjà démarrer les premières prises en charge. Les partenaires ont fait de même aussi".

Il reste maintenant de pouvoir concrétiser toutes les décisions qui ont été prises au niveau de Kinshasa sur le terrain.

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"Il y a des laboratoires qui sont en train d'être mis en place. Il y a des équipements, des véhicules pour pouvoir aller chercher des malades d'ambulance, etc., qui sont en train d'être livrés petit à petit", a détaillé la cheffe du Gouvernement.

Elle dit suivre aussi la situation du personnel soignant qui travaille dans la riposte. "Et nous sommes aussi en train de regarder la question beaucoup plus large de tout le secteur de la santé", a fait savoir la Première ministre.

Judith Suminwa affirme "qu'au niveau de Kinshasa, à l'INRB, les spécialistes sont en train de travailler pour pouvoir trouver un traitement spécifique à la souche Bundibugyo. Et nous espérons que d'ici les prochains mois, on pourra enfin trouver un remède précis pour cette maladie ou aussi un vaccin, ce qui permettra vraiment de prémunir les communautés face à ce virus".

La Première ministre a regagné Kinshasa vendredi soir, après une visite des centres de traitement d'Ebola de Rwampara, Bunia et Mongwalu, trois des principaux épicentres de l'épidémie en RDC.