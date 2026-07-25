Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président Bassirou Diomaye Faye réceptionne les chantiers de la Piscine Olympique et du Stade Iba Mar Diop ce samedi

À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une nouvelle étape symbolique s'annonce dans la préparation de l'événement. Le président Bassirou Diomaye Faye se rendra ce samedi 25 juillet, à partir de 10h00, sur les chantiers de deux infrastructures sportives majeures : la Piscine Olympique et le Stade Iba Mar Diop.

Cette visite intervient alors que le compte à rebours des 100 jours avant le lancement des JOJ vient d'être officiellement enclenché. Le ministère des Infrastructures a confirmé, vendredi, la tenue de cette réception des travaux. La réception des Infrastructures a lieu à 10 heures.

Selon le communiqué ministériel, le chef de l'État entamera son parcours par la Piscine Olympique, avant de poursuivre vers le Stade Iba Mar Diop, deuxième site concerné par cette visite de contrôle.

Cette étape s'inscrit dans le calendrier serré des vérifications présidentielles sur l'avancement des infrastructures destinées à accueillir la jeunesse olympique mondiale à Dakar.