Sénégal: Mercato - Brentford passe à l'offensive pour El Hadji Malick Diouf

25 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'aventure londonienne d'El Hadji Malick Diouf pourrait déjà toucher à sa fin du côté de West Ham. À peine un an après son arrivée, le latéral gauche sénégalais se retrouve sur le marché des transferts suite à la descente des Hammers en Championship.

Le joueur de 21 ans, auteur d'une saison à 34 matchs et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, doit normalement reprendre le chemin de l'entraînement avec West Ham dans les prochains jours, à l'issue de ses vacances post-Coupe du monde. Mais son avenir semble s'écrire ailleurs.

Considéré comme l'un des actifs les plus précieux de l'effectif du London Stadium, l'ancien joueur du Slavia Prague attise les convoitises de plusieurs écuries. Brentford, autre club de la capitale britannique, se positionne clairement dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, les Bees ont d'ores et déjà formulé une offre auprès de leurs voisins de West Ham pour s'attacher les services du défenseur.

Recruté 22 millions d'euros par les Hammers, Diouf pourrait cette fois rapporter gros au club : la direction de West Ham viserait une vente entre 30 et 35 millions d'euros pour le laisser filer.

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