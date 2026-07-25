Ile Maurice: La facture déborde pour les gros utilisateurs

Les ménages peuvent se rassurer : la révision des tarifs de l'eau et de l'assainissement fixés par la Central Water Authority (CWA) et la Wastewater Management Authority (WMA) annoncée hier par le Conseil des ministres, ne concerne pas les consommateurs résidentiels. Les hausses toucheront principalement les entreprises, les grands utilisateurs d'eau ainsi que les projets immobiliers haut de gamme.

Le Conseil des ministres a approuvé une série de règlements permettant à la CWA et à la WMA de revoir les tarifs applicables aux usages non domestiques. Ces modifications concernent les Central Water Authority (Water Supply for Non-Domestic Purposes) (Amendment) Regulations 2026, les Ground Water (Amendment) Regulations 2026, les Waste Water (Fees) (Amendment No. 3) Regulations 2026 ainsi que les Waste Water (Application and Processing Fee and Waste Water Connection Fee) Regulations 2026.

Cette révision intervient après 12 années sans ajustement majeur, les autorités justifiant cette décision par l'augmentation des coûts d'exploitation, de maintenance des infrastructures et l'impact de l'inflation.

Pour la majorité des entreprises, la facture d'eau connaîtra une hausse comprise entre 10 % et 25 %, selon leur secteur d'activité. Les frais liés aux services d'assainissement fournis par la WMA augmenteront également dans une fourchette similaire.

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En revanche, les hausses seront nettement plus importantes pour les clients premium, notamment les projets immobiliers de luxe. Le Smart City Scheme (SCS), l'Integrated Resort Scheme (IRS), le Real Estate Scheme (RES) et le Property Development Scheme (PDS) devront supporter une augmentation d'environ 75 % sur leurs tarifs d'eau et d'assainissement. Le gouvernement estime que ces segments disposent d'une capacité financière plus élevée pour absorber cette révision tarifaire.

Autre catégorie concernée : les entreprises qui prélèvent directement de l'eau brute. Elles verront leurs redevances augmenter d'environ 65 %.

Par ailleurs, la WMA introduira deux nouveaux frais applicables uniquement aux clients non résidentiels : des frais liés au traitement des demandes ainsi qu'à un droit de raccordement au réseau d'assainissement.

Au final, cette réforme ne modifie pas les tarifs appliqués aux particuliers. Elle cible principalement les entreprises, les grands consommateurs d'eau et les développements immobiliers haut de gamme, avec un effort financier plus important demandé aux utilisateurs considérés comme ayant une plus grande capacité contributive.