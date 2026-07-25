Ile Maurice: Le Group CEO Raoul Gufflet visé par une enquête

La State Bank of Mauritius (SBM) Holdings, à la suite d'une requête de la SBM Bank, aurait recommandé l'ouverture d'une investigation visant le Group Chief Executive Officer, Raoul Gufflet (photo), en poste au sein du groupe depuis près de quatre ans. Si des éléments sont retenus contre lui, il devrait alors comparaître devant un comité disciplinaire afin de présenter sa version des faits concernant notamment deux accusations formulées à son encontre dans le cadre d'un important audit interne impliquant le cabinet Grant Thornton, au sein duquel Sattar Hajee Abdoullah détenait des intérêts.

À la SBM Holdings, personne ne souhaitait s'exprimer hier soir, indiquant qu'il fallait attendre un communiqué officiel. Une autre source nous a toutefois confié que «jusqu'à hier soir, la démarche n'avait pas abouti».

Du côté du Prime Minister's Office (PMO), on indiquait que ce dossier n'avait pas encore été examiné.

Très peu d'informations circulent pour l'instant en raison de la sensibilité du dossier.

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Raoul Gufflet a débuté sa carrière comme consultant en stratégie, audit et conseil chez PwC, où il a accompagné des banques commerciales et des banques centrales en France, en Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Afrique. Il a également participé à des études menées avec la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur les institutions financières.

Il a ensuite occupé un poste de direction à la Mauritius Commercial Bank et siégé aux conseils d'administration de plusieurs de ses filiales en Afrique et dans l'océan Indien. Il a contribué au développement des activités internationales du groupe, notamment dans le financement structuré et le financement du commerce des matières premières, avant de rejoindre la SBM en novembre 2022.