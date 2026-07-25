Madagascar: Jour de deuil - Plusieurs spectacles annulés

25 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La journée de deuil national décrétée ce 24 juillet entraîne l'annulation ou le report de plusieurs rendez-vous culturels à Antananarivo.

Le deuil national bouleverse également l'agenda culturel. Alors que le 24 juillet a été déclaré jour férié à l'occasion de cette journée particulière, plusieurs spectacles et soirées prévus hier ont été annulés ou reportés. Les organisateurs et les artistes ont ainsi adapté leur programmation aux circonstances, certains maintenant leur rendez-vous à une nouvelle date, tandis que d'autres ont choisi d'annuler leur événement et de procéder au remboursement des billets.

Parmi les spectacles concernés figure « Manalazy Vita Bacc », le rendez-vous annuel d'Olombelo Ricky, qui devait se tenir hier à Antsahamanitra. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, l'artiste a annoncé le report de l'événement au 1er août, toujours dans le même lieu. « Compte tenu de la situation que nous vivons actuellement, le spectacle Manalazy Vita Bacc est reporté au 1er août. La représentation aura toujours lieu à Antsahamanitra et tous les billets déjà achetés resteront valables », a-t-il annoncé.

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Olombelo Ricky a également précisé que le spectacle se déroulera en journée. Une décision qui vise notamment à éviter les nombreuses discussions et polémiques autour des événements tragiques ayant marqué l'actualité, sur les morts et les disparitions, tout en permettant au public de vivre ce rendez-vous dans un contexte plus approprié. L'artiste a par ailleurs adressé des paroles de réconfort aux personnes touchées par ces événements.

D'autres rendez-vous musicaux ont également été reportés en raison de cette journée de deuil national. C'est notamment le cas de plusieurs événements, dont la soirée Tolotra & Ony, qui devait se tenir au Piment Café, ainsi que du spectacle prévu à La Teinturerie avec Mashmanjaka et Ranto Niaina. Ces changements viennent ainsi modifier le programme culturel initialement prévu dans la capitale.

Du côté d'Ambondrona, la décision est différente. Le concert qui devait se tenir hier au Novotel a été annulé, et non reporté.

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