Madagascar: Patrimoine - Trois chercheurs remportent la Bourse Yavarhoussen-Inha

La sixième édition de la Bourse Yavarhoussen-Inha distingue trois lauréats ex aEquo parmi seize candidatures internationales consacrées à l'histoire de l'art et au patrimoine de Madagascar. Le jury de la Bourse Yavarhoussen-Inha a exceptionnellement distingué trois lauréats ex aEquo au terme de deux heures de délibération : Ndranto Jacob Ranarivelo, Armelle Malvoisin et Julie Rateau-Holbach. Les seize candidatures reçues, un record depuis la création de la bourse, provenaient des États-Unis, du Canada, du Cameroun, de Madagascar et de France.

Étudiant en Master 1 d'Histoire à l'Université d'Antananarivo, Ndranto Jacob Ranarivelo consacrera ses recherches à la caricature malgache, de la presse nationaliste des années 1940-1950 aux formes de satire diffusées sur les réseaux sociaux, en étudiant son rôle dans la mémoire collective et le débat public.

Ancienne journaliste spécialisée en art et étudiante en master d'histoire de l'art à l'Université Rennes 2, Armelle Malvoisin étudiera l'artiste Victoire Ravelonanosy (1910-1981). À partir d'archives conservées en France, à Madagascar et en Tunisie, elle analysera son esthétique et sa contribution à l'émancipation des femmes artistes malgaches.

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Docteure en histoire de l'art, Julie Rateau-Holbach s'intéressera aux artisans et artistes malgaches présents aux expositions coloniales de Marseille de 1906 et 1922. Son travail s'appuiera sur des archives françaises et malgaches afin d'établir un répertoire inédit et de mieux comprendre les échanges artistiques entre Madagascar et la France au début du XXe siècle.

Créée en 2021 par le Fonds Yavarhoussen en partenariat avec l'Inha, la bourse, dotée de 17 000 euros, finance les travaux de terrain, les recherches en archives et les rencontres avec des spécialistes. À l'issue de leur année de recherche, les lauréats remettront un article scientifique dont les résultats seront présentés lors d'une journée d'étude à l'Inha, prévue fin janvier 2027.