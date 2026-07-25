Madagascar: Ankadindramamy - Deux hommes retrouvés morts dans des canaux

Deux corps d'hommes ont été découverts hier dans des canaux, à Ankadindramamy et à Andavamamba Ambilanibe. Dans les deux cas, les proches des victimes n'ont pas encore été identifiés. Après les constatations effectuées sur place, les dépouilles ont été transportées à la morguede l'hôpital.

À Ankadindramamy, un homme a été retrouvé tôt le matin en bordure de la Rocade, dans un canal longeant une rizière, le bas du corps dénudé et sans blessure apparente. Selon la police, il aurait déjà été aperçu errant dans le secteur et serait probablement un sans-abri. Des cueilleurs de légumes ont découvert le corps et alerté les forces de l'ordre. La dépouille a été transportée après les constatations de la Brigade criminelle et du médecin légiste.

Peu après, à Andavamamba, le corps d'un autre homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été découvert dans un canal d'évacuation rempli d'ordures. Il était entièrement vêtu et avait encore une somme d'argent dans sa poche. Les circonstances de sa mort restent également mystérieuses.