Madagascar: Vavatenina - Une quadragénaire succombe à la Mpox

Le nombre de décès liés à la Mpox à Madagascar s'élève à vingt. Une femme âgée de 48 ans est décédée de la maladie à Vavatenina. Cette nouvelle victime porte à vingt le nombre total de décès recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie. L'information a été communiquée avant-hier, lors de la présentation du point de situation sur l'évolution de l'épidémie de Mpox à Madagascar.

« La Mpox peut se présenter sous une forme grave et conduire à la mort. Certaines personnes minimisent encore la maladie en affirmant qu'elle ne tue pas », souligne le professeur Mamy Jean de Dieu Randria, Incident Manager du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) national.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent la population à ne pas négliger les gestes barrières. Dès l'apparition des premiers symptômes, il est recommandé de se rendre le plus rapidement possible dans un centre de traitement de la Mpox afin d'éviter les complications. Les personnes vulnérables sont également invitées à se faire vacciner contre la maladie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur la période du 18 décembre 2025 au 23 juillet 2026, Madagascar a enregistré 4 656 cas notifiés, dont 3 048 cas confirmés. Au total, 2 145 personnes sont guéries et 20 décès ont été enregistrés. Les résultats de 4 197 tests ont été communiqués, avec un taux de positivité de 72,62 %.