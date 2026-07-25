Madagascar: Anosizato - La municipalité libère la zone du futur flyover

La construction du flyover d'Anosizato démarrera le 31 juillet, selon le ministère des Travaux publics. Le chantier s'effectuerait sans coupure de circulation.

Les préparatifs des travaux de construction du flyover sont lancés à Anosizato. Des agents de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ont libéré l'emprise du chantier. « La CUA procède au retrait des panneaux publicitaires, tandis que la Jirama retire les poteaux qui peuvent entraver l'avancement du chantier », a déclaré le ministre des Travaux publics, le Dr Sambilason Richard Rafefimanana, jeudi, lors d'une conférence de presse portant sur le lancement du projet de flyover d'Anosizato.

Les travaux de construction vont démarrer ce 31 juillet, pour une durée de 24 mois, selon le planning dévoilé par le ministre des Travaux publics. Ces travaux ne perturberaient pas la circulation sur cet axe. « Nous n'utilisons actuellement qu'un seul pont, mais la capacité du site sera renforcée durant les travaux. Un ouvrage métallique provisoire est en cours d'installation pour fluidifier le trafic, tandis qu'un nouveau pont principal sera construit juste ici (NDLR : à côté de l'existant), sans la moindre expulsion », a expliqué le ministre.

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Le projet prévoit la construction de deux nouveaux ponts pour remplacer l'ouvrage actuel d'Anosizato, devenu incapable d'absorber le trafic futur, d'après les études techniques. Les travaux vont commencer par la construction d'un premier pont adjacent à l'ouvrage existant, sur lequel la circulation sera ensuite basculée. C'est après que sera démoli l'ancien pont et que sera construit son remplacement.

Indemnisations

Cet échangeur assure la liaison entre la RN1 et la RN58 grâce à quatre rampes d'accès. En complément, quatre bretelles seront aménagées sur les côtés de l'ouvrage pour fluidifier l'ensemble du trafic. À l'issue du chantier, le franchissement disposera de quatre voies de circulation. Dans le prolongement de ces aménagements, la RN1 et la RN58, jusqu'à Ankadimbahoaka, seront toutes deux élargies à quatre voies.

Le projet est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), à hauteur de 128 milliards d'ariary.

Deux cent quinze familles seront expropriées dans le cadre du premier lot de ce projet. Le ministère des Travaux publics a tenu à les rassurer : elles ne seront pas délogées tant qu'elles n'auront pas reçu leurs indemnités. « Le règlement de ces indemnisations est déjà bien avancé et est en cours de finalisation par les ministères des Finances, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire », a affirmé le Dr Sambilason Richard Rafefimanana. Il précise que 85 % des dossiers d'indemnisation ont déjà été signés. Pour le reste, il ne resterait plus qu'à finaliser quelques dossiers.