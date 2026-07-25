Afrique: CAN 2027 - Le format à vingt-quatre équipes maintenu

Plusieurs presses internationales ont publié hier soir que la CAF a démenti l'élargissement du nombre des nations participantes de 24 à 28 équipes à la Coupe d'Afrique des nations en 2027.

Rumeur ou marche arrière. Plusieurs presses en ligne avaient relayé jeudi l'information selon laquelle, après l'édition inédite de la Coupe du monde à 48 équipes, « place désormais à une Coupe d'Afrique des nations (CAN) à 28 sélections ». Qu'après l'extension à 24 équipes en 2019 et à 1 an de la prochaine compétition majeure du continent africain, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a confirmé mercredi lors d'une conférence de presse à Johannesburg, en Afrique du Sud, le passage historique de 24 à 28 équipes pour l'édition de la CAN 2027.

La prochaine édition sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027. Toutefois, hier soir, de nombreuses presses européennes et africaines ont apporté des précisions qui démentent la réforme du passage à 28 équipes pour la CAN 2027. Le Parisien a mentionné que « la CAF a formellement démenti la rumeur faisant état d'un passage de 24 à 28 équipes... ». Le Matin.ma a, quant à lui, publié : « La CAF dément une compétition à 28 équipes (...) La CAN 2027 conservera son format actuel ». Afrika.Foot a, pour sa part, rapporté : « La mise au clair de la CAF sur la CAN 2027 à 28 équipes ? »

Deux tickets par groupe

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Quarante-huit équipes ont été réparties en douze poules de quatre lors de la cérémonie de tirage au sort du 17 mai. Madagascar a été versé dans le groupe L aux côtés du Nigéria, favori de la poule, d'un des pays hôtes, la Tanzanie, et de la Guinée-Bissau. Sans changement, les deux équipes les mieux classées de chaque groupe accéderont ainsi à la phase finale, et les trois nations organisatrices seront qualifiées d'office. Il n'y aura finalement pas de réforme ni d'élargissement du nombre des sélections qualifiées à 28.

Les Barea débuteront leur campagne de qualification contre les Black Stars nigérians à l'extérieur puis devront recevoir les Étoiles du Kilimandjaro tanzaniens lors de la première et de la deuxième journée programmées entre le 22 septembre et le 6 octobre. Madagascar recevra par la suite, en troisième journée, la Guinée-Bissau avant de jouer contre la même nation chez elle en quatrième journée entre le 9 et le 17 novembre. Les deux dernières journées se joueront en 2027. La Grande Île devrait accueillir à domicile le Nigéria à la cinquième journée avant de boucler les matchs de qualification contre la Tanzanie, entre le 22 et le 30 mars.

Le sélectionneur Corentin Martins dispose désormais de moins de deux mois pour préparer les Barea à cette campagne. L'équipe malgache reste sur une lourde défaite (0-4) face aux Lions de l'Atlas marocains en match amical, lors de la fenêtre FIFA du début du mois de juin.