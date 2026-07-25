Madagascar: Spectacle anniversaire - Dih'Art célèbre ses 25 ans

Pour ses 25 ans, Dih'Art Madagascar met à l'honneur la danse, la mode et la culture malgaches lors du grand spectacle « Voyage dans le Temps », au CCI Ivato.

Faire rayonner la danse et les savoir-faire malgaches à travers la scène. C'est l'un des objectifs du grand spectacle « Voyage dans le Temps », organisé par Dih'Art Madagascar le 2 août au CCI Ivato, à l'occasion des 25 ans de l'école de danse et des 30 ans de carrière artistique de son fondateur et directeur artistique, Rijamanitra Randrianarisoa.

Le spectacle entend notamment mettre en valeur les danses malgaches, parmi lesquelles le tsapiky et le mangaliba, et montrer au public que ces expressions culturelles peuvent également rayonner à l'international. La mode malgache sera aussi à l'honneur grâce à une collaboration avec les artisans Betina et Hardy. « Nous voulons valoriser davantage la danse et la mode malgaches en travaillant avec des artisans et en montrant que notre culture peut être présentée au monde à travers la scène », explique Rijamanitra Randrianarisoa.

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Pensé comme un véritable voyage dans le temps, le spectacle retracera également l'histoire de Dih'Art Madagascar et son engagement dans la formation artistique ainsi que dans le développement de la danse à Madagascar. Une grande mise en scène audiovisuelle, avec notamment un écran géant évoquant le retour dans le passé, accompagnera les différentes séquences.

Le programme réunira plusieurs disciplines : danse libre, danse de salon, ballet, rock, salsa, bachata, danse rétro, danse urbaine, comédie musicale et zumba. Le public pourra également participer à la fête, notamment à travers des moments de danse avec les artistes. Des danseurs d'Analamanga et des différentes régions, ayant collaboré avec l'école au cours de ses 25 années d'existence, prendront également part à cet anniversaire. Les enfants et l'ensemble des danseurs de Dih'Art Madagascar seront présents. Une ouverture officielle est prévue à 14 heures, avec un moment de prière et des animations.

Cette célébration marque également les 30 ans de parcours artistique de Rijamanitra Randrianarisoa. Autodidacte, il débute le rock 'n' roll à Toamasina, dans un environnement familial où ses parents pratiquent eux aussi cette danse. Il rejoint un club en 1996 et se produit notamment aux côtés d'artistes comme Tovo J'Hay et Do Rajohnson, tout en participant à plusieurs concours de rock. Il s'oriente ensuite vers la danse sportive, puis vers la salsa et la bachata, au gré de l'évolution des différentes disciplines.

Il constate également une importante évolution du secteur. « À mes débuts, j'étais autodidacte et les possibilités de suivre des cours étaient limitées. Aujourd'hui, les disciplines se sont multipliées, les écoles et les enseignants sont beaucoup plus nombreux, et de nombreux enfants commencent à danser très tôt. Cette pratique contribue notamment au développement de la mémoire et de la concentration, tout en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération de danseurs », souligne-t-il.

À travers « Voyage dans le Temps », Dih'Art Madagascar souhaite célébrer son parcours tout en ouvrant une nouvelle page pour la danse et la création malgaches.

« Tant que mes yeux me permettront encore de voir, je continuerai à contribuer au développement de mon pays à travers la danse », affirme Rijamanitra Randrianarisoa.