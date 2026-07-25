Madagascar: Face à l'insécurité - Le FFKM alerte sur les vindictes populaires

25 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un appel au calme. C'est ce que le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) a lancé, hier, lors du culte qu'il a organisé sur le parvis de l'hôtel de ville, à Analakely.

Un appel au calme lancé par monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, président du FFKM, dans un court message qu'il a adressé à l'ensemble de la nation, en clôture du culte oecuménique. Il a accompagné son message d'une demande solennelle « à tout un chacun de ne pas verser dans la vengeance personnelle, dans la délation et de ne pas céder à la tentation de profiter de la situation actuelle ».

Le respect de la vie, mais aussi l'apaisement des esprits et des humeurs, ont été au centre des prières et des discours des chefs de file des Églises membres du FFKM, qui ont conduit le culte oecuménique d'hier. L'une des conséquences du climat de psychose engendré par les cas de disparition est la résurgence des vindictes populaires, souvent sur la base de simples rumeurs ou d'une délation.

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