Madagascar: Agroalimentaire - La filière tomate bénéficie d'une mesure de sauvegarde

Depuis le 1er juillet 2026, certains produits dérivés de tomates importés sont soumis à un droit additionnel de 40 % de leur valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) pour une durée de quatre ans. Cette mesure de sauvegarde, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), vise à protéger les producteurs et les Petites et Moyennes Industries (PMI) malgaches engagées dans la transformation locale, a précisé l'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC).

Selon l'ANMCC, les transformateurs locaux peinent à concurrencer des produits importés vendus à très bas prix. L'objectif est de créer davantage de débouchés pour la production nationale, alors que Madagascar produit environ 40 000 tonnes de tomates fraîches par an et importe près de 2 400 tonnes de produits dérivés.

La mesure entend également réduire les pertes post-récolte en encourageant la fabrication de concentrés, de ketchup et de sauces, tout en renforçant les revenus des producteurs et l'activité des PMI. Cette politique s'étend aussi aux jus, nectars et à certaines boissons aromatisées aux fruits, soumis depuis le 1er juillet à un droit additionnel de 32 %.

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Présentée comme une protection temporaire, cette mesure doit permettre aux entreprises d'investir, d'améliorer leur compétitivité et de développer une transformation agroalimentaire créatrice d'emplois et de valeur ajoutée au bénéfice de l'économie malgache.