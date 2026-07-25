Madagascar: Coaching éducatif - Move On accompagne les candidats

Une conférence de préparation au baccalauréat 2026 s'est tenue le 14 juillet au Palais des Sports de Mahamasina. Organisée par Move On avec le soutien d'African Initiative, cette rencontre a réuni de futurs bacheliers autour de la préparation mentale et des techniques d'apprentissage.

Organisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'événement avait pour objectif d'apporter aux candidats des outils pour mieux aborder les épreuves.

Le coach en développement personnel Herinanjaka Randrianiriana, connu sous le nom de Njaka Adala, a animé une séance consacrée à la gestion du stress et à la mémorisation. « Si le stress est maîtrisé, il y a 40 % de concentration », a-t-il expliqué, en insistant sur l'importance de la préparation psychologique.

Les participants ont également découvert la méthode VAKOG, une approche basée sur les cinq sens permettant d'identifier les différentes manières d'apprendre. Le profil visuel privilégie les supports écrits et les images, l'auditif repose sur l'écoute, tandis que le kinesthésique favorise la pratique.

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La respiration profonde a aussi été présentée comme une technique pour retrouver le calme et améliorer la concentration. L'intervenant a enfin rappelé le rôle des parents dans l'accompagnement moral des candidats. Cette initiative a permis aux futurs bacheliers d'acquérir des conseils pratiques pour aborder le baccalauréat 2026 avec davantage de confiance.