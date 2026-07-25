Madagascar: Service public - La technologie au service des usagers

25 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le Campus Yas d'Andraharo a accueilli, avant-hier, le premier test de la technologie 5G-Advanced à Madagascar. Il s'agit d'une initiative menée par Yas Madagascar, en partenariat avec Huawei. « Avec cette expérimentation, nous démontrons que Madagascar dispose aujourd'hui des infrastructures, des compétences et de l'ambition nécessaires pour accompagner les grandes évolutions technologiques mondiales. Notre objectif est de préparer dès aujourd'hui les réseaux qui répondront aux besoins de demain », souligne Janin Benoit, directeur général de Yas Madagascar.

Avec cette démonstration, Yas Madagascar affirme devenir le quatrième opérateur au monde à expérimenter la 5.5G, après des opérateurs des Émirats arabes unis, de l'île Maurice et de l'Afrique du Sud.

Présentée comme l'évolution de la 5G, la 5G-Advanced promet des débits plus élevés, une connexion plus réactive et une meilleure qualité de service. Cette technologie est appelée à répondre aux besoins de nouveaux usages numériques, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les administrations.

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Lors de la démonstration organisée au Campus Yas, les invités ont notamment découvert un écran 3D mettant en évidence certaines possibilités offertes par cette nouvelle génération de réseau. À terme, la 5.5G pourrait faciliter le développement d'applications reposant sur l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou encore les objets connectés.

« Une technologie n'a pas de sens lorsqu'elle n'améliore pas concrètement la vie des citoyens. Chaque nouvelle génération de réseaux doit rapprocher les Malgaches des opportunités pour apprendre, entreprendre, produire, se soigner, communiquer et accéder à des services publics toujours plus efficaces », a affirmé le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, Mahefa Andriamampiadana.

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