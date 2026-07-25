Madagascar: Demi-finales - L'Uscar en pole position

Le stade Makis d'Andohatapenaka s'apprête à accueillir une demi-finale qui promet une belle opposition entre deux grandes équipes. Le Club Étoile d'Andranomanalina, auteur d'un parcours remarquable pour sa première saison dans l'élite, défie l'Uscar ce dimanche à partir de 15 heures.

L'Uscar aborde cette rencontre avec un esprit de revanche. Lors d'un point de presse organisé jeudi au stade d'Alarobia, avant l'entraînement de son équipe, l'entraîneur Jacquot Harinirina a affiché sa confiance. « Nous avons tiré les leçons de notre défaite, 14 à 27, en décembre 2025. Nous voulons écrire une nouvelle page de l'histoire du club car, ces dernières années,l'Uscar a toujours terminé sur la troisième marche du podium. Notre objectif est clair : atteindre la finale et viser le titre national», affirme-t-il.

Avec sept victoires et trois défaites en phase de groupes, l'Uscar dispose d'un bilan qui témoigne de sa régularité. Mais pour franchir l'obstacle CEA, les joueurs de la Commune urbaine devront surtout rester concentrés et éviter les erreurs.

Mission difficile

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Le capitaine de l'Uscar, Anthony Razafindratsimba, en est conscient.

« Pour atteindre cet objectif, il faut assurer la possession de la balle, ne pas commettre de fautes inutiles et rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Il ne faut pas laisser d'espace aux joueurs très rapides du CEA », prévient-il.

Pour le CEA, cette rencontre représente déjà une étape historique. Nouveau promu en élite fédérale 1, le club d'Andranomanalina a rapidement trouvé ses marques au plus haut niveau grâce au recrutement ciblé effectué avant le début du championnat. Plusieurs cadres des grands clubs de la capitale ont rejoint Andranomanalina et le résultat a suivi tout de suite.

Sa deuxième place au classement à l'issue de la phase de groupes confirme la qualité de son parcours et lui permet désormais de rêver encore plus grand. Une victoire dimanche offrirait au club une première finale nationale, quelques mois seulement après son accession dans l'élite.

Mais le CEA sait que la tâche s'annonce difficile. Face à lui, l'Uscar possède une solide expérience des grands rendez-vous et entend bien s'appuyer sur son vécu. Les joueurs de la Commune urbaine se sont préparés avec sérieux pour cette échéance, notamment lors des séances d'entraînement organisées au stade d'Alarobia. Le groupe veut aborder ce rendez-vous dans les meilleures dispositions physiques et mentales.

Falisoa Narindra Rakotondrainibe, coach du CEA, mesure parfaitement l'importance de cette demi-finale. « Le match de dimanche ne sera pas facile contre les joueurs de la Commune urbaine, très disciplinés et forts en mêlée. »