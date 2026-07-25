Madagascar: Rugby à XV-top 12 - Cosfa dans la peau d'un favori

Le Cosfa et le FT Manjakaray se retrouvent en demi-finale du championnat de Madagascar. Battus à deux reprises par les militaires cette saison, les champions en titre tenteront de prendre leur revanche.

Le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, retrouve le Cosfa en demi-finale du championnat. Lourdement battu par les militaires en mars dernier (23-44) en phase de groupe, le FTM aura une revanche à prendre face à un adversaire qui l'a également dominé en finale de la Coupe de Madagascar 2025.

Le stade Makis d'Andohatapenaka sera le théâtre d'une nouvelle bataille entre deux poids lourds du rugby malgache. Le FT Manjakaray et le Cosfa se retrouvent cette fois en demi-finale du championnat de Madagascar, avec une place en finale en jeu. Une affiche qui prend une dimension particulière au regard de leurs dernières confrontations.

Le dernier duel entre les deux équipes, disputé le 1er mars dans le cadre de la sixième journée du XXL Top 12, avait nettement tourné à l'avantage des militaires. Le Cosfa s'était imposé sur le score de 44 à 23, infligeant au passage au champion en titre sa première défaite de la saison. Les hommes en treillis avaient rapidement pris le contrôle des débats grâce à leur puissance en conquête, leur solidité défensive et leur efficacité dans la zone de marque. Cette victoire avait également permis au Cosfa de conforter sa position de leader au classement.

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Un parfum de revanche

Pour le FTM, cette demi-finale constitue l'occasion idéale de corriger le tir et de démontrer que l'écart affiché en mars ne reflète pas sa véritable valeur. Le champion en titre connaît désormais mieux son adversaire et devrait aborder cette nouvelle confrontation avec davantage de détermination.

Le Cosfa, de son côté, arrive avec la confiance engrangée lors de ses dernières performances face aux Dakarois. En plus du succès de mars, les militaires avaient remporté la finale de la Coupe de Madagascar 2025 au terme d'un duel particulièrement spectaculaire (40-39). Une victoire d'un seul point qui illustre la rivalité et la proximité entre les deux formations lors des grands rendez-vous.

Cette opposition est devenue, au fil des saisons, l'une des affiches les plus attendues du rugby malgache. Les deux clubs se sont régulièrement retrouvés dans les phases finales des grandes compétitions. En 2023 déjà, leur rivalité était présentée comme un classique des grands rendez-vous, avec des confrontations en finale de la Supercoupe et du championnat, avant une demi-finale de la Coupe de Madagascar entre les deux formations.

Mais l'histoire récente ne garantit rien pour cette nouvelle demi-finale. Le FTM aura l'avantage de connaître les forces et les faiblesses de son adversaire, tandis que le Cosfa cherchera à confirmer sa domination récente. La bataille devrait être particulièrement intense dans les phases de conquête, où la puissance et la discipline collective seront déterminantes.

Pour le champion de Madagascar, l'objectif est clair : prendre sa revanche et rester en course pour conserver sa couronne. Pour le Cosfa, il s'agit de poursuivre sa dynamique et de franchir une nouvelle étape vers le titre. Après le 44-23 de mars et le 40-39 de la finale de la Coupe 2025, ce nouveau chapitre entre le FTM et le Cosfa promet, une fois encore, un duel sous haute tension.