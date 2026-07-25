Afrique: Judo - Championnat d'Afrique - Wilan Saïd arrache le bronze

Un podium. Le judoka du club AS Saint-Michel, Hasimbola Wilan Saïd, sauve l'honneur du pays à la Coupe d'Afrique des cadets, hier, au gymnase Mohamed V, à Casablanca, au Maroc. Engagé dans la catégorie des -81 kg, il a remporté la médaille de bronze en battant par ippon le Marocain Rayan Nejjary lors du deuxième combat de repêchage, l'équivalent de la finale pour le bronze, après avoir écarté également par ippon le Tchadien Bemkel Djimeton.

Exempté du premier tour, Wilan avait été dominé d'entrée par ippon au second tour par l'Algérien Anis Khodja, le champion de la catégorie. Deux autres combattants du pays ont été éliminés dès le premier tour, l'équivalent des huitièmes, en l'occurrence Hajaina Randrianaivo chez les -55 kg et Kenzo Andrianiaina chez les -73 kg.

Quatre autres judokas disputeront ce samedi le championnat d'Afrique des juniors, à savoir Kevin Emilson Ralevazaha (-60 kg), Rickey Jayson Saïd (-90 kg) chez les garçons, Aina Mevasoa Rakotonandrasana (-57 kg) et Alice Randrianjohany (-78 kg) chez les filles.