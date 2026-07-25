Madagascar: Maters de pétanque AS - Zigle et Yves finalistes et leaders

Leader provisoire. L'équipe des Étoiles du Sud, constituée par les stars malgaches Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, en compagnie du pointeur sénégalais N'Diaye Fara, récupère le fauteuil de leader après la quatrième étape des Masters de pétanque à Saint-Étienne, mercredi et jeudi. La sélection africaine s'est inclinée en finale 3-13 devant l'équipe de Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio et Ludovic Montoro, jeudi soir, sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne.

Les Étoiles du Sud avaient écarté en demi-finale, 13-6, l'équipe Zigler, Elie Benmergui et Baudino, tandis que Bonetto et ses coéquipiers avaient défait l'équipe Doerr, 13-11. Dès les poules, mercredi soir, l'équipe de Yves avait battu d'entrée la Dream Team de Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Henri Lacroix (13-2).

Les Étoiles du Sud récupèrent ainsi la première place au classement, crédités de 33 points après la quatrième étape. Cette sélection africaine avait remporté la victoire à la première étape à Romans-sur-Isère début juin, demi-finaliste lors de la deuxième et de la troisième étapes, respectivement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 25 juin et à Montluçon le 23 juillet. L'équipe Bonetto grimpe d'une marche et occupe la place de dauphin (31 points), tandis que l'équipe Rocher chute de deux marches avec un cumul de 27 unités. La cinquième étape aura lieu les 4 et 5 août à Santa Susanna, en Espagne.