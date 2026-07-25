Madagascar: Athlétisme - Les JIOI de 2027 en ligne de mire

L'athlétisme malagasy se projette déjà vers les JIOI (Jeux de Îles de l'Océan Indien) 2027. C'est ce qui est ressorti d'un bref point de presse fait par Norolalao Andriamahazo, présidente de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), vendredi, à son siège sis au stade d'Alarobia.

Deux rendez-vous nationaux sont programmés pour permettre aux athlètes de se mesurer et aux techniciens de repérer les meilleurs profils à un an des JIOI 2027, prévus aux Comores : le championnat de Madagascar pour les jeunes et celui des toutes catégories.

Le championnat de Madagascar réservé aux jeunes se déroulera du 31 juillet au 2 août, avant le championnat toutes catégories, prévu du 7 au 9 août. Près de cinq cent jeunes sont attendus pour la première compétition, tandis qu'un nombre légèrement inférieur est espéré chez les seniors et les autres catégories. L'objectif est de relancer une discipline dont le niveau a fortement régressé ces dernières années.

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« Nous avons décidé de revenir à la gestion de l'athlétisme malagasy après avoir constaté que son niveau avait beaucoup baissé. Plusieurs épreuves autrefois dominées par les Malgaches sont aujourd'hui remportées par les îles voisines. Cela signifie que nous avons reculé et il faut retrouver notre force au plus vite », explique Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA.

La fédération ambitionne de présenter 25 hommes et 25 femmes aux JIOI 2027, avec l'objectif de rivaliser notamment avec Maurice et de dépasser le bilan de 2023. Pour y parvenir, quatre regroupements sont envisagés avant la compétition, avec le souhait du soutien de l'État et l'implication de tous les acteurs. « Tout athlète qui battra un record de Madagascar lors des championnats nationaux bénéficiera d'une prime spéciale », poursuit-elle.

La fédération souhaite également renforcer le travail dans les concours techniques, considérés comme l'un des points faibles actuels des athlètes de la Grande Île. L'accès au stade d'Alarobia pour les entraînements aux concours techniques reste toutefois une difficulté. La présence de footballeurs et de lycéens sur le terrain limite les possibilités d'entraînement et réduit la marge de manoeuvre des athlètes dans certaines épreuves.